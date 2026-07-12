Vídeo: «El árbitro» expulsa a un jugador suizo y salva a una estrella argentina... ¿Cortesía o aplicación de la ley?

Un incidente arbitral sin precedentes en los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza ha desatado una gran polémica sobre si la intervención del VAR para expulsar al delantero suizo Breel Embolo favoreció a Argentina, El árbitro portugués João Pinheiro, tras revisar el VAR, retiró la amarilla al argentino Leandro Paredes y se la mostró a Embolo, quien fue expulsado en el 72’, con 1-1 en el marcador.

Empolou abandonó el campo en Kansas City entre lágrimas, rodeado de sus compañeros, que intentaron consolarlo.

Todo comenzó en el 69’, cuando Benheiro amonestó a Paredes por una falta sobre Embolo. Entonces el VAR intervino y avisó de que la tarjeta era para el jugador equivocado. El árbitro revisó la jugada en la pantalla y cambió su decisión.

Tras revisar la repetición, anuló la amonestación a Paredes y mostró a Embolo una segunda amarilla por simulación, sumada a la que ya tenía del 44’. lo que supuso su expulsión automática con tarjeta roja, en un momento crucial que obligó a la selección suiza a jugar con 10 jugadores y sin su delantero más destacado.

¿Por qué intervino el VAR?

La intervención inesperada del VAR suscita dudas, pues las segundas amarillas no suelen revisarse y la tecnología no puede recomendar una expulsión por doble amonestación.

Sin embargo, el VAR intervino por «error de identificación», pues la tarjeta se mostró al jugador equivocado; esto permite al árbitro corregir la amonestación y asignársela al jugador correcto, de acuerdo con las normas internacionales que establecen que el VAR solo puede intervenir en cuatro casos: un gol o su anulación, un penalti, una tarjeta roja directa y un error en la identificación del jugador sancionado.

¿Cortesía o aplicación estricta de la ley?

Desde el punto de vista técnico la decisión respeta las normas, pero el momento y las circunstancias hacen pensar en un favor a Argentina: el partido estaba empatado, Paredes se libró de la amonestación y Embolo fue expulsado.

En resumen, De no haber mostrado Benquiera la amarilla a Paredes, el VAR no habría intervenido; al equivocarse, se revisó la acción que expulsó a Embolo e inclinó el partido, que acabó 2-0 para Argentina con goles de Mac Allister y Ndoye.