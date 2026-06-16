El poste volvió a salvar a «Les Bleus», como se vio el martes en el partido de los compañeros de Kylian Mbappé contra Senegal.

En la primera jornada del Grupo 9, donde también están Irak y Noruega, Francia venció 3-1 a los Leones de la Teranga.

En el minuto 25, Nicolas Jackson golpeó el poste derecho de Manian y el marcador se mantuvo 0-0 al descanso; luego Francia marcó tres veces en la segunda parte.

Según Opta, desde 2018 Francia ha sido rescatada en seis ocasiones por los palos, cifra récord.

Además, es apenas la segunda vez que un remate de Senegal impacta en los postes en un Mundial, y la anterior también fue contra Francia, en 2002.

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