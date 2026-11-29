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El Deportivo Alavés aprovechó su sorprendente victoria ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu para lanzar un mensaje burlón al conjunto blanco, después de poner fin a su racha de victorias e infligirle una dolorosa derrota ante su afición.

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El Alavés se impuso al Real Madrid por 2-1 en un valioso triunfo el sábado por la noche, en la decimocuarta jornada de LaLiga, un resultado que puso fin a una racha de 10 partidos consecutivos sin perder del conjunto blanco en todas las competiciones.

La burla del Alavés llegó a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, tras derrotar al equipo del técnico portugués José Mourinho en su propio feudo, aprovechando el resultado para subrayar el valor de la gesta lograda ante el conjunto merengue.

El Alavés publicó en su cuenta de Facebook un vídeo en el que aparece un caballo con el escudo del club sentado sobre una «lavadora» frente al estadio «Santiago Bernabéu».

En el vídeo, el caballo abandona el Bernabéu en un «patinete» llevándose los tres puntos.

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El Alavés escribió sobre el vídeo: «90 minuti en el Bernabéu son molto longo». Se trata de un mensaje burlón, ya que alude a la creencia generalizada en la capacidad del conjunto blanco para remontar partidos y darles la vuelta hasta los últimos instantes, algo que suele aprovechar para frustrar a sus rivales en su estadio.

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Sin embargo, esta vez el Alavés decidió darle la vuelta a la ecuación: resistió los intentos del Real Madrid y salió de la capital española con los tres puntos, para luego utilizar la célebre frase en tono de burla hacia el equipo local.

El Alavés se adelantó en el minuto 22, cuando Toni Martínez aprovechó un error defensivo de Dean Huijsen y Mariano Díaz logró rematar el balón al fondo de la red para dar ventaja a los visitantes.

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En la segunda parte, Ángel Pérez amplió la ventaja del Alavés en el minuto 61 al aprovechar los espacios en la defensa del Real Madrid, lo que dejó al conjunto blanco ante una tarea complicada en los minutos restantes.

Kylian Mbappé recortó distancias en el minuto 69 y devolvió la esperanza de remontada al equipo local, pero sus intentos no se tradujeron en el gol del empate pese a la presión constante sobre la portería visitante.

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El sufrimiento del Real Madrid aumentó con la expulsión de Jude Bellingham en los últimos minutos, al ver la segunda tarjeta amarilla por simular una zancadilla dentro del área, después de que se anulara, tras la revisión del VAR, un penalti que el árbitro había señalado inicialmente.

Tras el partido, José Mourinho asumió la responsabilidad de la derrota y aseguró que a su equipo le faltó frescura física y que no supo manejar como era necesario el planteamiento defensivo del rival.

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Explicó que el Alavés cerró los espacios a sus jugadores y apostó por las transiciones ofensivas rápidas, lo que dificultó la tarea de superar su defensa y llegar al área.