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El Al Qadsiah saudí sigue firmando grandes resultados en la Liga de Campeones de la AFC Élite tras lograr una contundente victoria ante el Shabab Al Ahli emiratí, con la que le arrebata a su compatriota, el Al Hilal, el segundo puesto del grupo del Oeste.

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El Al Qadsiah se impuso por 5-1 al Shabab Al Ahli, que ejercía de local, en el partido que ambos disputaron este martes en el estadio Rashid de Dubái, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga del torneo asiático.

El delantero mexicano Julián Quiñones abrió el marcador para el Al Qadsiah en el minuto 3 con un potente disparo desde fuera del área. El portero del Shabab Al Ahli intentó detenerlo, pero el balón le dio en la mano y acabó en el fondo de la red.

Quiñones no tardó en volver a marcar: apenas 10 minutos después, concretamente en el minuto 13, firmó el segundo tras recibir un pase del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders ante la portería del Shabab Al Ahli, que convirtió con maestría.

Reijnders anotó el tercero en el minuto 61. Recibió el balón en la frontal del área y soltó un potente disparo raso que engañó al portero del conjunto emiratí y se coló en la red.

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El Shabab Al Ahli logró recortar distancias 10 minutos después, concretamente en el minuto 71, cuando el balón le llegó a Matheusão ante la portería del guardameta belga Koen Casteels y no desaprovechó la ocasión.

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Sin embargo, el Al Qadsiah solo necesitó 6 minutos para que Tijjani Reijnders marcara su segundo gol, el cuarto de su equipo, tras recibir un pase magistral ante la portería del Shabab Al Ahli que logró mandar al fondo de la red.

A 4 minutos del final, concretamente en el minuto 86, Abdullah Al-Salem anotó el quinto gol del conjunto saudí tras plantarse completamente solo ante la portería del Shabab Al Ahli por la banda derecha.

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Esta goleada se convierte en la segunda mayor victoria del Al Qadsiah en su historia en la Liga de Campeones de la AFC Élite, solo por detrás del 5-0 que le endosó al Al Gharafa catarí en la jornada anterior.

Con este triunfo, el conjunto saudí suma 11 puntos y ocupa la segunda posición del grupo del Oeste, a dos puntos del Al Ain emiratí, líder, y con un punto de ventaja sobre su compatriota el Al Hilal, que cae a la tercera plaza, y sobre el Esteghlal iraní, cuarto clasificado.

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El Al Qadsiah sigue siendo, junto al Al Ain, actual líder de la clasificación, el único equipo que no conoce la derrota en el grupo del Oeste en la presente edición de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Por su parte, el Shabab Al Ahli encadena su segunda derrota consecutiva en el torneo asiático, después de haber caído por 2-0 ante el Al Hilal en la cuarta jornada.

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Esta derrota deja al conjunto emiratí con solo 9 puntos, en la quinta posición del grupo del Oeste, a la espera del último partido de la quinta jornada, que enfrentará al Al Nassr saudí y al Al Sadd catarí.