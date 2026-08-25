El Al-Ettifaq agravó el sufrimiento del Al-Nassr y añadió el segundo gol en el tiempo de descuento de la primera mitad, durante el partido que enfrentó a ambos equipos el martes, en el marco de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El gol llegó a través de Álvaro Medrán en el minuto 45+3, después de que el Al-Ettifaq aprovechara el estado de confusión que sacudió las filas del Al-Nassr tras la expulsión de su portero titular Bento, y la obligación del equipo de recurrir a su joven guardameta Abdulrahman Al-Otaibi.

Al-Otaibi, con poca experiencia, se convirtió en un objetivo claro para los intentos del Al-Ettifaq, que empezó a disparar balones desde diferentes distancias y direcciones, aprovechando la expulsión del portero titular y la incapacidad del suplente para lidiar con firmeza con la presión del equipo local.

Medrán disparó un balón hacia la portería del Al-Nassr en los últimos instantes de la primera mitad, para que se alojara en la red y duplicara la ventaja del Al-Ettifaq, en medio del lamento de los jugadores del Al-Alami y de su afición.

El Al-Ettifaq había abierto el marcador en el minuto 31 a través de su estrella eslovaca Duda, después de aprovechar la relajación de los jugadores del Al-Nassr a la hora de presionarlo, y lanzó un disparo que parecía flojo, pero que se coló entre las manos del portero Al-Otaibi y se convirtió en gol.

La dificultad de la tarea del Al-Nassr se duplicó desde el minuto 12, tras la expulsión de Bento con tarjeta roja directa, después de derribar a Moussa Dembélé fuera del área.

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