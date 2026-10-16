El Al Nassr saudí quedó fuera de los cálculos de varios analistas deportivos a la hora de señalar al equipo más cercano a conquistar el título de la Supercopa de Arabia Saudí, después de que un debate en el programa "Dawrina Ghair" revelara diferentes candidatos entre los aspirantes al torneo, sin que "El Mundial" fuese elegido por los invitados que participaron en la charla, lo que abre la puerta a los interrogantes sobre las opciones del equipo de pelear por el trofeo.

La historia comenzó cuando el periodista Khaled Al Shenaif, presentador del programa "Dawrina Ghair", planteó una pregunta a sus invitados sobre sus pronósticos acerca del equipo que se coronará campeón de la Supercopa de Arabia Saudí, y las respuestas variaron entre la nominación del Al Ahli, la previsión de que el ganador del enfrentamiento entre Al Ahli y Al Qadsiah se quedará con el título, mientras que otra opinión se inclinó directamente por el Al Qadsiah.

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Nasser Al Shamrani, exestrella del fútbol saudí, afirmó que considera al Al Ahli como el equipo más preparado para lograr el título, en alusión a su convicción de que "El Refinado" puede ofrecer grandes rendimientos durante las competiciones del torneo y resolver los enfrentamientos que dispute.

Por su parte, Ahmed Ateef eligió un camino diferente en sus pronósticos, al considerar que el equipo que se imponga en el duelo entre Al Ahli y Al Qadsiah será el más cercano a coronarse en el torneo, sin conceder una ventaja clara a ninguno de los dos antes de conocer el resultado del esperado encuentro.

En cuanto a Manaf Abu Shuqair, se decantó por el Al Qadsiah para ganar la Supercopa de Arabia Saudí, siendo así el autor del pronóstico más claro sobre la identidad del campeón entre los invitados del programa, en un momento en el que el Al Nassr no apareció entre sus elecciones.

Estas nominaciones ponen de relieve la competencia que se espera por el título de la Supercopa de Arabia Saudí, con la divergencia de puntos de vista entre los analistas sobre la identidad del equipo más cercano a la consagración.

Y pese a la ausencia del Al Nassr en los pronósticos de los invitados del programa, la decisión seguirá estando dentro del campo, ya que las nominaciones por sí solas no bastan para determinar al campeón, sino que los resultados y el rendimiento en los partidos decisivos serán el factor determinante en la carrera por el trofeo.

La Supercopa de Arabia Saudí está prevista para celebrarse en Kuwait entre el 19 y el 23 de diciembre de 2026, en el estadio Jaber Al Ahmad Internacional, con la participación de cuatro clubes: Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah y Al Khaleej.

El sorteo deparó el enfrentamiento entre Al Ahli y Al Qadsiah en la primera semifinal, mientras que el Al Nassr se medirá al Al Khaleej en la segunda semifinal, y los ganadores se clasificarán para el partido final para disputar el título.