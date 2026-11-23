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El Al Ittihad saudí recuperó el equilibrio en la Liga de Campeones de la AFC Élite tras imponerse con autoridad al Pakhtakor uzbeko por 2-0, en el encuentro que ambos disputaron la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, correspondiente a la quinta jornada del torneo. El triunfo pone fin a la frustración que siguió a su contundente derrota ante el Al Ain emiratí en la jornada anterior.

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El Al Ittihad saudí recuperó el equilibrio en la Liga de Campeones de la AFC Élite tras imponerse con autoridad al Pakhtakor uzbeko por 2-0, en el encuentro que ambos disputaron la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, correspondiente a la quinta jornada del torneo. El triunfo pone fin a la frustración que siguió a su contundente derrota ante el Al Ain emiratí en la jornada anterior.

El Al Ittihad saltó al campo con la intención de reconciliarse con su afición y recuperar la confianza, después de encajar una dura derrota por 1-4 ante el Al Ain. Aquel resultado dejó al técnico danés Jens Fissing bajo una fuerte presión, sobre todo por el retroceso del equipo en la clasificación de la zona Oeste y su urgente necesidad de sumar puntos para no complicarse las cuentas de cara a las eliminatorias.

El Al Ittihad no tardó en traducir su superioridad en un gol tempranero. Muhannad Al Shanqeeti abrió el marcador en el minuto 7, aprovechando una acción ofensiva iniciada por Houssem Aouar: Marwan Al Sahafi dejó el balón de tacón para el lateral saudí, que soltó un potente disparo que acabó en la red y dio una pronta ventaja al conjunto local.

El Al Ittihad trató de aprovechar el gol para ampliar la renta, y Aouar estuvo a punto de firmar el segundo en el minuto 15, pero su disparo se estrelló en el larguero. Marwan Al Sahafi siguió incomodando a la defensa del Pakhtakor, que se encomendó a las intervenciones de su portero, Vladimir Nazarov, para alejar el peligro, mientras que el guardameta Predrag Rajković tuvo que intervenir en más de una ocasión para mantener la ventaja de su equipo antes del descanso.

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Nada más arrancar la segunda parte, el Al Ittihad asestó un nuevo golpe al conjunto uzbeko. George Ilenikhena marcó el segundo en el minuto 47 al aprovechar el rechace de un disparo de Mukhtar Ali en el poste izquierdo del portero, y empujó el balón a la red al primer toque para dar al Al Ittihad una cómoda ventaja en el marcador.

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Tras el segundo gol, el Al Ittihad gestionó el partido con más calma y logró conservar su ventaja, mientras que el Pakhtakor no supo aprovechar sus intentos para recortar distancias. El encuentro terminó con victoria del equipo saudí por 2-0, que recupera así la senda del triunfo en el continente.

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El Al Ittihad corrige el rumbo tras el golpe del Al Ain

El resultado tiene una gran importancia para el Al Ittihad, ya que llega después de uno de sus peores partidos continentales de la temporada, cuando cayó por 4-1 ante el Al Ain emiratí en la cuarta jornada. Aquella derrota lo hizo caer entonces a la décima posición con 4 puntos y lo obligó a ganar el siguiente encuentro para reavivar sus opciones en la competición.

La derrota ante el Al Ain había expuesto al técnico Jens Fissing a críticas y presiones, pero el entrenador asumió toda la responsabilidad por el resultado. Señaló que su equipo cometió errores decisivos y que el cansancio y el menor tiempo de preparación en comparación con el rival afectaron al estado de forma de los jugadores. También insistió en que la mejora del equipo requiere un trabajo progresivo y no soluciones rápidas ni cambios inmediatos.

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La victoria ante el Pakhtakor da al técnico un respiro y confirma la capacidad del Al Ittihad para superar su tropiezo continental, sobre todo porque el equipo se mostró más sólido: marcó un gol temprano y otro al inicio de la segunda parte, y después mantuvo su portería a cero hasta el final.

La situación del Al Ittihad en la Liga de Campeones de la AFC Élite

El Al Ittihad suma ya 7 puntos tras cinco jornadas, con su segunda victoria en la fase de liga, además de un empate y dos derrotas, lo que lo sitúa en la octava posición de la clasificación de la zona Oeste, según la tabla publicada tras el partido.

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Esta victoria supone un paso importante en la lucha por la clasificación, pero no significa que el Al Ittihad tenga su situación resuelta, ya que todavía necesita seguir sumando puntos en las próximas jornadas para asegurarse un lugar entre los equipos clasificados para los octavos de final y evitar complicarse las cuentas en la fase decisiva del torneo.

Aunque la victoria ha devuelto algo de calma al vestuario, los retos de Fissing van más allá de superar la derrota ante el Al Ain. El Al Ittihad debe mantener este nivel y recuperar su personalidad continental para que el regreso a la senda del triunfo ante el Pakhtakor no se quede en una mera reacción pasajera.