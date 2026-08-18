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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: el Al-Ittihad comienza su andadura en la Copa del Rey con una gran victoria

Al Najma vs Al Ittihad
Al Najma
Al Ittihad
King Cup
Arabia Saudita

El Al-Ittihad selló su pase a los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas tras imponerse al Al-Najma por tres goles a cero, este martes, en un partido en el que el equipo hizo valer su superioridad y aseguró la clasificación con una actuación sólida.

George Ilenikhena abrió el marcador para el Al-Ittihad en el minuto 16, tras aprovechar un pase filtrado de Ahmed Al-Ghamdi y rematar con su pierna izquierda a la escuadra de la portería del Al-Najma.

El Al-Najma intentó volver al partido con varios disparos, pero el portero Predrag Rajković respondió a sus intentos, mientras que el Al-Ittihad se vio obligado a realizar un cambio temprano en el minuto 27, con la salida de Jan-Carlo Simić por lesión y la entrada de Ahmed Al-Jelaidan.

1ª División
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ITT

Ilenikhena volvió a aparecer para añadir el segundo gol en el minuto 38, con un disparo raso desde fuera del área que se alojó en el ángulo derecho, con lo que el Al-Ittihad cerró la primera mitad con ventaja de dos goles a cero.

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En el minuto 51, Danilo Pereira amplió la ventaja del Al-Ittihad con el tercer gol, después de rematar de cabeza a corta distancia un centro de Muath Faqihi, tras un saque de esquina.

Ahmed Al-Ghamdi marcó un cuarto gol en el minuto 58, pero el árbitro lo anuló tras la intervención del videoarbitraje.

El Al-Najma estuvo cerca de recortar distancias, pero un disparo de João Novais se estrelló en el poste en el minuto 79, antes de que Rajković respondiera a otro intento de Ahmed Al-Baddakh.

El Al-Ittihad mantuvo su ventaja hasta el pitido final, para lograr la victoria por tres goles a cero y arrebatar el billete de clasificación a los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

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