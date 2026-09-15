El Al Ahly regresó a la senda de las victorias tras imponerse a Abu Qir para Fertilizantes (2-0), la noche de este martes, en el Estadio Internacional de El Cairo, en el marco de la quinta jornada de la Liga Premier de Egipto.

La racha de triunfos del Al Ahly se había interrumpido en la pasada jornada, cuando empató (1-1) ante Al Mokawloon Al Arab, después de haber ganado en las tres primeras jornadas.

Ahmed Mostafa Zizo, quien fue elegido el jugador del partido, marcó el primer gol en el minuto 16, después de recibir un pase del marroquí Sofiane Bendebka dentro del área, regatear al portero Mahmoud Abdel Rahim "Gennesh" y colocar el balón con facilidad dentro de la red.

El segundo gol llegó a través del suplente Hussein El Shahat en el minuto 90+4, con un disparo potentísimo desde larga distancia, tras recibir un pase de un saque de esquina.

El Al Ahly comenzó el partido con una actividad notable y se hizo con la posesión del balón, hasta que Zizo marcó el gol; a partir de ahí empezó a replegarse, cediendo en muchas ocasiones el balón al Abu Qir para Fertilizantes, pero sin generar apenas peligro.

El partido se calmó mucho en la segunda parte, con ambos equipos alternando el control del balón, y llegó la ocasión más peligrosa para el Abu Qir para Fertilizantes cuando el poste rechazó un remate de cabeza, mientras que Gennesh detuvo una chilena doble de Zizo, además de un mano a mano del argelino Moncef Bekrar en los últimos minutos.

Con esta victoria, el Al Ahly elevó su cuenta a 13 puntos y se colocó provisionalmente en lo más alto de la clasificación, mientras que el Abu Qir para Fertilizantes se quedó congelado en 3 puntos, en la decimoséptima posición.

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