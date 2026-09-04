El Al-Ahli logró una gran victoria por 5-0 ante el Al-Riyadh, este viernes, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

El Al-Ahli se adelantó con tres goles sin respuesta en la primera mitad, con Ivan Toney marcando el primer tanto en el minuto 16 desde el punto de penalti, mientras que Spertsyan añadió el segundo en el minuto 43, y Francisco Trincão cerró la primera parte con el tercero en el tiempo añadido.





Toney sumó su segundo gol en el partido y el cuarto del conjunto de Yeda desde el punto de penalti en el minuto 61, mientras que Nayef Masoud cerró el festival de goles anotando el quinto en el minuto 87.

Con este resultado, el Al-Ahli ascendió al cuarto puesto de la Roshn Saudi League con 9 puntos, mientras que el Al-Riyadh se mantuvo en la duodécima posición con 4 puntos.



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