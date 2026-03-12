Traducido por

Dwight Gayle, exdelantero de Crystal Palace y Newcastle United, visita el pódcast «Beast Mode On» para contar su camino de las ligas no profesionales a la Premier League tras ser descartado por el Arsenal en su juventud. A sus 36 años, recuerda a sus ídolos David Beckham y Cristiano Ronaldo, explica por qué nunca conectó con Tony Pulis y comparte otras anécdotas.