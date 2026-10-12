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Vídeo: Dunis rompe su silencio sobre la lucha por la Copa de Asia

Arabia Saudí
Asian Cup
G. Donis
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Grecia

El entrenador griego rompe su silencio

El griego Georgios Donis, entrenador de la selección de Arabia Saudí, rompió su silencio sobre la capacidad de su equipo para competir en la próxima Copa de Asia.

Donis había guiado a la selección saudí hacia la conquista de la Copa del Golfo Arábigo, a costa de Emiratos Árabes Unidos (2-0) hace pocos días, en la cuarta ocasión en su historia.

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Durante un breve encuentro con un reportero de la cadena de televisión saudí "Thmanyah", Donis respondió sobre la posibilidad de competir por el título asiático: "Ojalá, pero paso a paso".

La corta declaración de Donis apunta a su deseo de calmar el ambiente y trabajar en silencio hasta alcanzar los niveles más altos durante el próximo periodo.

Donis asumió el mando de la selección saudí pocas semanas antes del último Mundial, en sustitución del francés Hervé Renard.

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