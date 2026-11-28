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El senegalés Édouard Mendy, portero del Al-Ahli, impidió en dos ocasiones que el marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al-Taawoun, se sentara en el trono de la Liga Roshn Saudí y se impuso en un duelo cien por cien africano.

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El Al-Ahli se impuso por 3-1 al Al-Taawoun en el partido que ambos disputaron el sábado por la noche en el estadio Al-Inma de Yeda, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Hamdallah tuvo un papel indirecto en el único gol del Al-Taawoun: envió un centro desde dentro del área que golpeó en la pierna del turco Merih Demiral, defensa del Al-Ahli, y siguió rebotando hasta llegar a Nadim Bayrami ante la portería vacía, que no falló a la hora de mandarla a la red.

Sin embargo, el delantero marroquí no logró marcar ningún gol, gracias a la extraordinaria actuación de Mendy en el encuentro, sobre todo en dos disparos complicados del propio Hamdallah.

En el minuto 75, Hamdallah se plantó completamente solo ante Mendy e intentó regatearlo. Parecía que lo había conseguido, pero el portero senegalés logró estirar la mano y despejar el balón ante el delantero marroquí.

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La escena se repitió en el tercer minuto del tiempo añadido, cuando Hamdallah recibió un centro raso frente a la portería de Mendy y disparó con la pierna izquierda, pero el guardameta senegalés consiguió detener el remate pese a su dificultad.

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La gran actuación de Mendy impidió que Hamdallah se convirtiera en el máximo goleador histórico de la Liga Roshn Saudí en la era profesional, igualado con el sirio Omar Al Somah, exdelantero del Al-Ahli.

Hamdallah suma 160 goles en la Liga Roshn, con los que ocupa el segundo puesto en la clasificación histórica de goleadores de la competición, a un solo tanto de Omar Al Somah, que marcó 161.

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Al delantero marroquí le bastaba con aprovechar una de sus dos ocasiones ante Édouard Mendy para sentarse en el trono de la Liga Roshn, pero el acierto del portero senegalés aplazó ese momento.

En el otro lado, el partido dejó una gran actuación del inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, que marcó dos goles al Al-Taawoun y alcanzó una serie de récords.

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Según la cuenta de estadísticas de la Liga Roshn en «X», este fue el séptimo partido consecutivo en el que Ivan Toney marca con el Al-Ahli en la competición.

En esos siete encuentros, el delantero inglés ha anotado 11 goles, un promedio cercano a 3 tantos cada dos partidos, una cifra altísima.

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Toney necesita marcar al menos un gol en el próximo partido ante el Al-Faisaly para igualar su racha histórica en la Liga Roshn, cuando marcó en 8 encuentros seguidos de la competición la temporada pasada.

Además, el jugador de 30 años alcanzó su gol número 16 de la presente temporada de la Liga Roshn, pese a haber disputado solo 11 partidos, una cifra histórica sin precedentes en la competición.

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Según las estadísticas de la Liga Roshn, Toney ha superado al brasileño Wesley Lopes, exestrella del Al-Hilal, que firmó el mejor arranque de la historia de la Liga Roshn al marcar 14 goles en sus 11 primeros partidos de la temporada 2012-2013.

Ivan Toney también amplió su ventaja en lo más alto de la tabla de goleadores de la presente temporada de la Liga Roshn con 16 goles, siete más que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, que es segundo con 9.