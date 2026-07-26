Vídeo: dos goles, una expulsión y una celebración provocadora; el colista frustra a Neymar

El brasileño Neymar da Silva volvió a jugar con el Santos días después de la eliminación de su selección en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, pero no logró conducir a su equipo a la victoria, ya que se conformó con un empate 2-2 frente al Chapecoense, colista del Campeonato Brasileño.

Neymar disputó su primer partido en cerca de 20 días y marcó los dos goles del Santos, aunque el equipo desperdició dos puntos valiosos en su estadio "Vila Belmiro", prolongando sus decepcionantes resultados con el inicio de la segunda vuelta del campeonato, tras sumar un solo punto en los dos últimos partidos después de su anterior derrota ante el Botafogo por 2-1.

Neymar abrió el marcador en el minuto 36 con un disparo destacado que mostró parte de sus cualidades técnicas, antes de que el Chapecoense diera la vuelta al marcador y se pusiera 2-1, aprovechando el flojo desempeño de los locales, pese a que el equipo visitante no había marcado dos goles en ningún partido fuera de su estadio esta temporada.

A un minuto del final del encuentro, el Santos obtuvo un penalti que generó polémica, ya que algunos medios brasileños lo consideraron incorrecto, y Neymar consiguió transformarlo en el gol del empate, repitiendo su acierto desde el punto de penalti tras el gol que había marcado de la misma manera con Brasil ante Noruega en el Mundial.

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Durante la celebración de su primer gol, Neymar respondió a las críticas que había recibido en los últimos días, después de participar en un torneo profesional de póquer en São Paulo, mientras su equipo disputaba el partido de repesca clasificatorio a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Universidad Central venezolano, un enfrentamiento que el Santos resolvió con un resultado de 4-1.

La estrella brasileña eligió celebrar de una manera llamativa, ya que fingió jugar al póquer en un claro mensaje a sus detractores, antes de protagonizar varios encontronazos con jugadores del Chapecoense durante la segunda parte.

Neymar terminó viendo una tarjeta amarilla, por lo que se perderá oficialmente el próximo partido de su equipo ante el Athletico Paranaense, tercer clasificado en la tabla.

El empate supone un nuevo golpe para el Santos, que sigue luchando cerca de los puestos de descenso, y además otorgó un punto valioso al colista, después de que su única victoria en el campeonato esta temporada también se hubiera logrado a costa del Santos en el enfrentamiento de la primera vuelta.

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