Christopher Ayer marcó un golazo que adelantó a la selección de Noruega frente a Portugal, en el enfrentamiento que los reúne esta tarde de domingo, dentro de las competiciones de la cuarta jornada del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, antes de que João Cancelo lograra establecer el empate rápidamente con un gol no menos espectacular.

El gol de Ayer llegó en el minuto 36, en contra del curso del juego, después de aprovechar un tiro libre largo ejecutado desde el centro del campo, que llegó al corazón de la defensa de Noruega junto al segundo palo, controlando el balón con su primer toque antes de disparar una media volea que se alojó en la escuadra de la portería del guardameta Diogo Costa, en una acción espectacular que encendió el ambiente del partido.

La alegría de Noruega por la ventaja no duró mucho, pues la selección portuguesa respondió apenas dos minutos después, cuando João Cancelo aprovechó un saque de banda largo ejecutado por Nuno Mendes, que llegó al borde del área, para disparar directamente con fuerza y precisión a la escuadra de la portería del guardameta noruego Selvik, que no pudo detenerla.

El gol de Cancelo llegó en el minuto 38 para devolver el partido al punto de partida, después de que la selección portuguesa impusiera su dominio sobre el desarrollo del juego desde el inicio del enfrentamiento, pero careció de eficacia de cara a portería, antes de recibir un gol sorpresivo y responder rápidamente con el tanto del empate.