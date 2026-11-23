El canal oficial del Real Madrid ha intensificado sus ataques contra Alejandro Hernández Hernández, árbitro del Barcelona-Villarreal, al que acusa de pasar por alto decisiones arbitrales determinantes que contribuyeron a la victoria del conjunto catalán. Además, lanzó una acusación sarcástica contra el colegiado y su asistente en el VAR, en la que recordó el polémico caso Negreira.
La ofensiva del canal llegó tras la victoria del Barcelona por 3-2 ante el Villarreal, el domingo por la noche, en la 13.ª jornada de LaLiga, un partido en el que el equipo local remontó dos goles de desventaja en medio de las protestas por varias decisiones arbitrales.
El canal repasó varias jugadas que consideró polémicas. La más destacada fue un disparo del portugués João Cancelo que golpeó en el larguero y salió del campo, tras lo cual el árbitro señaló córner a favor del Barcelona. El conjunto catalán lo aprovechó y Gerard Martín marcó el gol que recortaba distancias en el minuto 57.
Según el canal del Real Madrid, la decisión correcta habría sido conceder saque de puerta al Villarreal, y criticó que el VAR no interviniera para revisar la acción, sobre todo porque aquel córner terminó en un gol que devolvió al Barcelona al partido y contribuyó a cambiar su rumbo.
Las críticas del canal no se quedaron ahí. También puso el foco en otra acción en el tiempo añadido: una mano de Gerard Martín dentro del área del Barcelona, ante un jugador del Villarreal, que a su juicio era penalti. Además, dirigió críticas directas a Hernández Hernández y al árbitro del VAR, Cuadra Fernández, por no revisar la jugada.
En su análisis de la acción, el canal afirmó: «En el minuto 93 hubo una mano de Gerard Martín dentro del área del Barcelona, y resulta evidente para todos. El árbitro Hernández Hernández estaba cerca de la jugada, pero el VAR tampoco intervino para avisarle». Después calificó ambas jugadas como decisivas para que el Barcelona saliera victorioso.
El canal del Real Madrid cerró su ofensiva con una frase sarcástica en la que relacionó a ambos colegiados con el caso Negreira: «Hernández Hernández en el campo y Cuadra Fernández en el VAR: dos árbitros de la era Negreira». Se trata de un nuevo episodio en la polémica arbitral que rodea los partidos del Barcelona.
Sobre el césped, el Villarreal salió con fuerza y sorprendió al equipo local con dos goles tempraneros, obra de Tajon Buchanan en el minuto 5 y de Tani Oluwaseyi en el 7, que pusieron al conjunto catalán bajo presión desde el inicio.
Sin embargo, el Barcelona reaccionó en la segunda parte. Gerard Martín recortó distancias en el minuto 57, Fermín López empató cuatro minutos después y el defensa del Villarreal Pau Navarro marcó en propia puerta en el 67, lo que completó la remontada hasta el 3-2 final para el Barcelona.
Con este triunfo, el Barcelona suma 36 puntos y refuerza su liderato en la clasificación de LaLiga tras 13 partidos, mientras que el Real Madrid sigue segundo con 33 puntos, a tres de su eterno rival, de modo que continúa el pulso directo entre ambos por el título.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.