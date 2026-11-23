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El canal oficial del Real Madrid ha intensificado sus ataques contra Alejandro Hernández Hernández, árbitro del Barcelona-Villarreal, al que acusa de pasar por alto decisiones arbitrales determinantes que contribuyeron a la victoria del conjunto catalán. Además, lanzó una acusación sarcástica contra el colegiado y su asistente en el VAR, en la que recordó el polémico caso Negreira.

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La ofensiva del canal llegó tras la victoria del Barcelona por 3-2 ante el Villarreal, el domingo por la noche, en la 13.ª jornada de LaLiga, un partido en el que el equipo local remontó dos goles de desventaja en medio de las protestas por varias decisiones arbitrales.

El canal repasó varias jugadas que consideró polémicas. La más destacada fue un disparo del portugués João Cancelo que golpeó en el larguero y salió del campo, tras lo cual el árbitro señaló córner a favor del Barcelona. El conjunto catalán lo aprovechó y Gerard Martín marcó el gol que recortaba distancias en el minuto 57.

Según el canal del Real Madrid, la decisión correcta habría sido conceder saque de puerta al Villarreal, y criticó que el VAR no interviniera para revisar la acción, sobre todo porque aquel córner terminó en un gol que devolvió al Barcelona al partido y contribuyó a cambiar su rumbo.

Las críticas del canal no se quedaron ahí. También puso el foco en otra acción en el tiempo añadido: una mano de Gerard Martín dentro del área del Barcelona, ante un jugador del Villarreal, que a su juicio era penalti. Además, dirigió críticas directas a Hernández Hernández y al árbitro del VAR, Cuadra Fernández, por no revisar la jugada.

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En su análisis de la acción, el canal afirmó: «En el minuto 93 hubo una mano de Gerard Martín dentro del área del Barcelona, y resulta evidente para todos. El árbitro Hernández Hernández estaba cerca de la jugada, pero el VAR tampoco intervino para avisarle». Después calificó ambas jugadas como decisivas para que el Barcelona saliera victorioso.

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El canal del Real Madrid cerró su ofensiva con una frase sarcástica en la que relacionó a ambos colegiados con el caso Negreira: «Hernández Hernández en el campo y Cuadra Fernández en el VAR: dos árbitros de la era Negreira». Se trata de un nuevo episodio en la polémica arbitral que rodea los partidos del Barcelona.

Sobre el césped, el Villarreal salió con fuerza y sorprendió al equipo local con dos goles tempraneros, obra de Tajon Buchanan en el minuto 5 y de Tani Oluwaseyi en el 7, que pusieron al conjunto catalán bajo presión desde el inicio.

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Sin embargo, el Barcelona reaccionó en la segunda parte. Gerard Martín recortó distancias en el minuto 57, Fermín López empató cuatro minutos después y el defensa del Villarreal Pau Navarro marcó en propia puerta en el 67, lo que completó la remontada hasta el 3-2 final para el Barcelona.

Con este triunfo, el Barcelona suma 36 puntos y refuerza su liderato en la clasificación de LaLiga tras 13 partidos, mientras que el Real Madrid sigue segundo con 33 puntos, a tres de su eterno rival, de modo que continúa el pulso directo entre ambos por el título.