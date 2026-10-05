El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, confirmó que su equipo está preparado para enfrentarse a los Emiratos Árabes Unidos mañana martes en la final de la Copa del Golfo.

Donis declaró en la rueda de prensa, retransmitida por la red de canales de Abu Dabi Deportes: «Cada partido tiene sus propios cálculos, y la forma de abordarlo varía según sus circunstancias».

Y añadió: «Disputamos 120 minutos ante la selección de Catar en semifinales, y fue algo difícil y agotador para nosotros, sobre todo porque el rival jugó de manera defensiva».

El técnico griego prosiguió: «Intentaremos ofrecer el mejor rendimiento posible en la final de la Copa del Golfo».

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Y señaló: «Los Emiratos Árabes Unidos son una de las mejores selecciones de este torneo, cuentan con una disciplina táctica clara, y además su entrenador, Zlatko Dalic, posee una lectura precisa de todos los detalles de los partidos».

Explicó: «Debemos centrarnos en nosotros mismos, y seleccionaremos a los mejores elementos en defensa y ataque para generar ocasiones, aprovechando el balón parado».

Por su parte, Mohamed Kanno, jugador de la selección de Arabia Saudí, reconoció la dificultad de enfrentarse a los Emiratos Árabes Unidos, pero subrayó la confianza de los jugadores en su capacidad para ofrecer el nivel requerido.

Kanno afirmó: «La selección de los Emiratos Árabes Unidos es fuerte, pero, si Dios quiere, estaremos a la altura para conseguir el título y hacer felices a los aficionados».

Sobre la posibilidad de recurrir a los penaltis, comentó: «Esperamos no llegar a ellos; queremos resolver las cosas en el tiempo reglamentario».















