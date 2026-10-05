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Vídeo: Dönnis advierte sobre la "astucia" de Dalic y Kannou teme esta cuestión

Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
G. Donis
Z. Dalic
M. Kanno
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, confirmó que su equipo está preparado para enfrentarse a Emiratos Árabes Unidos mañana martes en la final de la Copa del Golfo.

Donis declaró en la rueda de prensa, retransmitida por la red de canales Abu Dhabi Sports: "Cada partido tiene sus propios cálculos, y la manera de afrontarlo cambia según sus circunstancias".

Y añadió: "Disputamos 120 minutos frente a la selección de Catar en las semifinales, y eso fue difícil y agotador para nosotros, sobre todo porque el rival jugó de forma defensiva".

El entrenador griego continuó: "Intentaremos ofrecer el mejor rendimiento posible en la final de la Copa del Golfo".

Y señaló: "Emiratos es una de las mejores selecciones de este torneo, cuenta con una disciplina táctica evidente, y además su entrenador, Zlatko Dalic, tiene una lectura precisa de todos los detalles de los partidos".

Y aclaró: "Debemos centrarnos en nosotros mismos, y elegiremos a los mejores elementos en defensa y ataque para crear ocasiones, aprovechando el balón parado".

Por su parte, Mohamed Kanno, jugador de la selección saudí, reconoció la dificultad de enfrentarse a Emiratos, pero subrayó la confianza de los jugadores en su capacidad para ofrecer el nivel exigido.

Kanno declaró: "La selección de Emiratos es fuerte, pero, si Dios quiere, estaremos a la altura para conquistar el título y dar la alegría a la afición".

Y sobre la posibilidad de recurrir a los penaltis, comentó: "Esperamos no llegar a ellos, queremos resolver las cosas en el tiempo reglamentario".





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