El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, confirmó que su equipo está preparado para enfrentarse a Emiratos Árabes Unidos mañana martes en la final de la Copa del Golfo.

Donis declaró en la rueda de prensa, retransmitida por la red de canales Abu Dhabi Sports: "Cada partido tiene sus propios cálculos, y la manera de afrontarlo cambia según sus circunstancias".

Y añadió: "Disputamos 120 minutos frente a la selección de Catar en las semifinales, y eso fue difícil y agotador para nosotros, sobre todo porque el rival jugó de forma defensiva".

El entrenador griego continuó: "Intentaremos ofrecer el mejor rendimiento posible en la final de la Copa del Golfo".

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Y señaló: "Emiratos es una de las mejores selecciones de este torneo, cuenta con una disciplina táctica evidente, y además su entrenador, Zlatko Dalic, tiene una lectura precisa de todos los detalles de los partidos".

Y aclaró: "Debemos centrarnos en nosotros mismos, y elegiremos a los mejores elementos en defensa y ataque para crear ocasiones, aprovechando el balón parado".

Por su parte, Mohamed Kanno, jugador de la selección saudí, reconoció la dificultad de enfrentarse a Emiratos, pero subrayó la confianza de los jugadores en su capacidad para ofrecer el nivel exigido.

Kanno declaró: "La selección de Emiratos es fuerte, pero, si Dios quiere, estaremos a la altura para conquistar el título y dar la alegría a la afición".

Y sobre la posibilidad de recurrir a los penaltis, comentó: "Esperamos no llegar a ellos, queremos resolver las cosas en el tiempo reglamentario".















