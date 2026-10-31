Vídeo: doblete y expulsión, el Tottenham vence al Palace y mantiene al United por encima de la zona de descenso

El Tottenham Hotspur aprovechó la inferioridad numérica de su invitado, el Crystal Palace, y consiguió una victoria por dos goles a cero este sábado, en el marco de la Premier League, para ascender al octavo puesto con 12 puntos, tras lograr su tercer triunfo consecutivo.

Este resultado salvó la cara al Manchester United y lo mantuvo un puesto por encima de la zona de descenso, ya que iguala con el Crystal Palace, después de su derrota de hoy en la misma jornada por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge.

El encuentro comenzó con cautela por parte del Crystal Palace, que se apoyó en el repliegue defensivo, mientras que el Tottenham intentó imponer su ritmo desde el principio.

Los visitantes estuvieron a punto de sorprender a su anfitrión en el minuto 10, pero el portero Antonín Kinský detuvo un disparo de Daichi Kamada.

En el minuto 12, intervino el videoarbitraje para revisar la entrada violenta de Jean-Philippe Mateta sobre Micky van de Ven, después de que el árbitro mostrara inicialmente una tarjeta amarilla, antes de modificar su decisión y señalar la expulsión, dejando al Palace con diez jugadores desde el minuto 13.

Archie Gray recibió una tarjeta amarilla en el minuto 15, antes de que el Tottenham aprovechara su superioridad numérica y abriera el marcador en el minuto 25, cuando el propio Gray saltó sin marca en el segundo palo y transformó un córner de cabeza en gol.

Los locales mantuvieron su presión, pero Henderson detuvo un potente disparo de Dominic Solanke en el minuto 51 y frenó otro intento de Robertson en el minuto 71.

En el minuto 73, Jan Paul van Hecke amplió la ventaja para los Spurs con un cabezazo tras un centro enviado por Mathys Fernández desde la banda izquierda.

En el minuto 77 entró Kulusevski en el lugar del egipcio Omar Marmoush, que no aportó mucho en la jornada de hoy.

En el minuto 81, Henderson volvió a brillar y detuvo un potente disparo de Sandro Tonali, antes de que Kudus desperdiciara una ocasión clara en el minuto 90, después de desviar por encima del larguero un centro de Luca Williams-Barnett desde corta distancia de la portería.

Los minutos finales fueron testigo del debut de Williams-Barnett en la Premier League, tras entrar como sustituto de Mathys Tel en el minuto 88.

El Tottenham mantuvo su ventaja hasta el final para cosechar tres nuevos puntos, mientras que el Crystal Palace se quedó con siete puntos en el puesto 18 (el tercero por la cola).

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