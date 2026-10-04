El enfrentamiento entre Túnez y Libia sub-20, disputado en Egipto y que terminó con empate 1-1 dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones juvenil 2027, se convirtió en un amplio tema de conversación más allá de las fronteras del continente africano, después de que los últimos instantes presenciaran una rara incidencia arbitral que encendió la furia de los jugadores de la selección libia, pese a que la decisión del árbitro se ajustó a las reglas del juego.

El eco del partido no se detuvo en las reacciones dentro del terreno de juego, ya que varios de los principales diarios deportivos del mundo abordaron la polémica jugada, entre ellos el francés L'Équipe, el portugués Record y el inglés The Sun, además de los españoles Marca y Sport, convirtiendo así el enfrentamiento disputado en Egipto en uno de los partidos más polémicos de la clasificación juvenil.

La emoción había alcanzado su punto máximo en el tiempo añadido, cuando el portero tunecino Salim Bouaskar avanzó hacia el área de la selección libia para participar en el lanzamiento de un córner, en busca de un gol que diera a Túnez la oportunidad de arrebatar la victoria y mantener sus aspiraciones de disputar el billete de clasificación.

Pero el córner no terminó de la forma que deseaba la selección tunecina, ya que Libia logró hacerse con el balón y lanzar un rápido contraataque, durante el cual pareció que la selección libia estaba ante una ocasión inmejorable para marcar, después de contar con 4 jugadores frente a un solo jugador tunecino.

Y mientras los jugadores de Libia se lanzaban hacia la portería de Túnez con la convicción de que el camino quedaba despejado para arrebatar el gol de la victoria, el árbitro asistente levantó su banderín señalando una situación de fuera de juego, lo que detuvo el ataque en medio de un gran enfado de los jugadores de la selección libia y del cuerpo técnico, varios de cuyos miembros protestaron la decisión.

La decisión pareció a primera vista extraña debido a la presencia del portero tunecino dentro del área de Libia, lo que hacía que la escena pareciera como si hubiera más de un jugador tunecino por detrás del delantero libio, pero la interpretación de la jugada conforme a la regla del fuera de juego reveló el motivo por el que se señaló la infracción.

El delantero libio había sobrepasado la línea de medio campo en aproximadamente un metro en el momento en que le llegó el pase, y no tenía por delante a ningún jugador de Túnez salvo el portero Bouaskar, que ya había avanzado hacia el área rival para participar en el córner, lo que colocó al delantero en posición de fuera de juego.

Las reglas del juego establecen que un jugador se encuentra en posición de fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, su cuerpo o sus piernas está dentro de la mitad del campo del rival, excluyendo la línea de medio campo, y más cerca de la línea de meta del rival que el balón y que el penúltimo jugador rival, teniendo en cuenta las condiciones de intervención en el juego.

Por lo tanto, la presencia de otro jugador tunecino por detrás del delantero libio habría mantenido el ataque como legal, y asimismo se podría haber evitado el fuera de juego si el balón se hubiera pasado antes de que el delantero sobrepasara la línea de medio campo.

Y pese a la validez de la decisión desde el punto de vista reglamentario, lo extraño de la escena y su cercanía al final del partido hicieron que la jugada se difundiera ampliamente, sobre todo porque el ataque suponía una ocasión real para que Libia arrebatara los tres puntos, antes de que se detuviera por un fuera de juego que a muchos les pareció inusual dado el avance del portero tunecino hacia la otra área.

El partido terminó con empate 1-1, después de que Dhirar Brik adelantara a la selección tunecina en el minuto 24, antes de que Mousa Ibrahim lograra la igualada a favor de Libia en el minuto 64.

Con este resultado, se acabaron las aspiraciones de Túnez de disputar el billete de clasificación, mientras que la selección libia desperdició una valiosa oportunidad de lograr la victoria y reforzar su posición antes de su último enfrentamiento ante Marruecos, previsto para el martes.