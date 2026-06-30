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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Diop le roba el balón a Van Dijk y salva a Marruecos de una eliminación prematura

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
I. Diop
V. van Dijk
Países Bajos
Marruecos
México

Un gol decisivo reaviva las esperanzas de los Leones del Atlas

El defensa marroquí Issa Diop evitó la eliminación de su selección en el Mundial 2026 al empatar 1-1 contra Holanda en el descuento. El partido de la ronda de 32 se jugó esta madrugada en Monterrey, México.

El tanto llegó en el 90+1: Diop se anticipó al capitán holandés Virgil van Dijk y cabeceó al fondo de la red un centro de Chamseddine Talbi.

El tanto desató la alegría de la afición marroquí, sobre todo porque llegó en el momento más oportuno.

Holanda se había adelantado en el 72’ con gol de Cody Gakpo, quien lloró por la pérdida de su hijo dos días antes del partido.

El ganador de este duelo enfrentará en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1-0.



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