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Vídeo: desde Londres, un mensaje de apoyo a Harry Kane antes de los momentos decisivos

Bayern Múnich
H. Kane
Luis Díaz
Alemania
Inglaterra
Colombia

El sueño del Balón de Oro ronda al capitán de Inglaterra

Harry Kane recibió un nuevo respaldo desde el seno del Bayern Múnich antes de la gala del Balón de Oro, después de que su compañero colombiano Luis Díaz lo señalara como su candidato favorito para ganar el premio, durante la llegada de la delegación del club alemán a Londres.

Cuando le preguntaron a Díaz quién creía que tenía más opciones de conseguir el "Balón de Oro", su respuesta fue rápida y contundente: "¿El favorito? Harry, siempre Harry", según un vídeo publicado por la cuenta del programa "El Chiringuito" en X.

Kane y Díaz llegaron a la capital británica acompañados por varias estrellas del Bayern Múnich, entre ellos Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl y Klara Bühl.

El respaldo al delantero inglés no se limita a sus compañeros dentro del equipo, ya que también forman parte de la delegación del Bayern que viajó a Londres para asistir a la gala el presidente del club, Herbert Hainer, y el director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, en medio de la confianza dentro del club en la capacidad de Kane para lograr la consagración.

En caso de ganar el premio, Kane se convertiría en el primer jugador del Bayern Múnich en conquistar el Balón de Oro desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

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