El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria por 3-1 ante su anfitrión, el Estrasburgo, después de remontar un gol en contra y firmar un triunfo con tres tantos en los últimos minutos, en el duelo que disputaron en el estadio de La Meinau, dentro de la séptima jornada de la Ligue 1.

El equipo del entrenador Luis Enrique afrontó el partido en busca de mejorar su posición en la tabla, después de ocupar el sexto puesto antes del inicio del encuentro, mientras que el Estrasburgo, dirigido por Hugo Oliveira, trataba de recuperar el equilibrio tras dos derrotas consecutivas.

Y pese al dominio del balón del Paris Saint-Germain, los locales lograron abrir el marcador en el minuto 17, cuando el estadounidense Giovanni Reyna aprovechó un pase de Jessim Yassin, se internó en el área y remató con su pierna izquierda un balón que cambió de dirección tras golpear en Lucas Hernández, engañando al portero Matvey Safonov antes de alojarse en la red.

El conjunto parisino intentó igualar antes del final de la primera mitad, pero le faltó eficacia frente a la portería, a pesar de controlar el desarrollo del juego, por lo que el primer tiempo terminó con ventaja del Estrasburgo por un gol a cero.

Dembélé lidera la reacción

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Con el inicio de la segunda parte, el Estrasburgo siguió amenazando la meta de los visitantes y Safonov se vio obligado a intervenir en más de una ocasión para evitar que los locales ampliaran el resultado, mientras Luis Enrique recurrió a cambios ofensivos, dando entrada a varios de sus futbolistas más destacados, entre ellos Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi.

El minuto 72 brindó una valiosa oportunidad al Paris Saint-Germain para empatar, después de que el árbitro señalara un penalti tras la revisión del videoarbitraje, pero Dembélé la desperdició con un disparo que pasó junto al poste y acabó en la red lateral.

El equipo parisino no se rindió y consiguió el empate en el minuto 77, después de que Dembélé enviara un centro preciso desde la banda derecha que remató Illia Zabarnyi desde corta distancia, aprovechando la falta de marca defensiva, para devolver el partido a su punto de partida.

Dembélé completó la reacción del Paris Saint-Germain en el minuto 85, cuando recibió un balón tras un contragolpe conducido por Hakimi, avanzó con él hasta el borde del área y lanzó un disparo raso con su pierna izquierda que se alojó en la portería defendida por Filip Jörgensen, dando a su equipo la ventaja por primera vez en el encuentro.

Y mientras el Estrasburgo intentaba volver al partido, Désiré Doué sentenció el duelo con un tercer gol en un último contragolpe, para confirmar la victoria del Paris Saint-Germain por 3-1, tras una remontada decisiva en los últimos 13 minutos del partido.