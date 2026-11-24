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El Marruecos-Colombia del Mundial de Talla Baja se convirtió en un escenario caótico después de que estallara una violenta pelea entre los jugadores de ambas selecciones al término del partido, correspondiente al Grupo A. El incidente ha generado una enorme polémica por salirse del ámbito deportivo y llegar a los puñetazos y las patadas sobre el terreno de juego.

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El torneo, que se disputa en Marruecos del 20 al 30 de noviembre, vivió unos hechos lamentables tras el encuentro entre la selección anfitriona y su homóloga colombiana, el lunes por la noche, en la segunda jornada de la fase de grupos.

El partido terminó con empate 1-1, pero el ambiente entre los jugadores se caldeó tras el pitido final y los altercados acabaron convirtiéndose en una pelea a golpes.

Los jugadores de ambas selecciones se intercambiaron puñetazos y patadas, en una escena que obligó a intervenir a la policía y a varias de las personas presentes en los alrededores del campo para contener la pelea y evitar que fuera a más.

El incidente no se quedó en protestas ni en discusiones verbales, sino que derivó en un enfrentamiento físico que requirió una intervención para poner fin a la trifulca y devolver la calma al lugar.

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Por el momento, la organización del torneo no ha anunciado ninguna sanción contra los jugadores implicados en los hechos, y tampoco está claro qué medidas podría adoptar a raíz de lo sucedido.

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Todo ello ocurre mientras el torneo, en el que participan 16 selecciones, sigue su curso, a la espera de lo que deparen las investigaciones o las decisiones organizativas sobre lo ocurrido tras el Marruecos-Colombia.

Ambas selecciones compiten en el Grupo A junto a Estados Unidos y Guatemala, en un torneo que reúne a selecciones de distintos continentes, entre ellas Argentina, encuadrada en el Grupo C junto a Brasil, Jordania e Irak.

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Los partidos del torneo se disputan en Rabat, la capital marroquí, en una edición de 2026 que despierta un gran interés entre las selecciones participantes.