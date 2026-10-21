¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: declaraciones extrañas, sorprendente confesión de Anthony Gordon tras el enfrentamiento ante el Saint-Germain

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
A. Gordon
Francia
España
Inglaterra

"Prefiero jugar con este estilo"

Anthony Gordon, jugador del Barcelona, lanzó unas declaraciones sorprendentes tras la derrota de su equipo ante el Paris Saint-Germain, por cuatro goles a dos, ayer martes, en la Liga de Campeones de Europa.  

Anthony Gordon, uno de los jugadores titulares, estuvo ayer martes en el estadio Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain, y el jugador inglés sorprendió a todos con sus declaraciones a la cadena "CBS" después del partido.

Gordon recibió una pregunta sobre cómo se sentían durante el partido y dijo que "estaba muy cansado en los primeros diez minutos".

Y añadió Gordon: "Bueno, fue tal y como parecía. El ambiente es caótico. Estaba muy cansado en los primeros diez minutos, y mi agotamiento fue en aumento con el paso del tiempo, pero es un partido importante".

Y continuó: "Prefiero jugar con este estilo porque es emocionante y genera más ocasiones. Sé que es un partido divertido para el espectador, pero sí, estoy muy cansado".

Y concluyó el jugador del Barcelona: "Son el mejor equipo del mundo, y lo han sido durante dos años. Esperamos volver a verlos en las rondas avanzadas".



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google