Vídeo: De Yelo al Mundial... Al-Owais revive la epopeya de 2022 con paradas históricas

Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, recordó su actuación en el Mundial 2022 con grandes paradas en su debut en el Mundial 2026.

Al-Owais fue titular ante Uruguay esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada del Mundial 2026.

En el minuto 30 detuvo un cabezazo rival desde el área pequeña con una reacción rapidísima.

Repitió la acción en el inicio del segundo tiempo, al desviar otro cabezazo uruguayo con rapidez.

Esas intervenciones recordaron sus actuaciones en 2022, cuando brilló en los tres partidos de la fase de grupos, especialmente en la victoria 2-1 sobre Argentina.

Curiosamente, Al-Oweis llegó al Mundial por casualidad, pues el entonces técnico francés Hervé Renard confiaba en Nawaf Al-Aqidi, guardameta del Al-Nassr, para la titularidad.

Sin embargo, el bajo rendimiento de Al-Aqidi ante Egipto en marzo llevó a Renard a convocar a Al-Oweis, quien entonces jugaba en la Yelo Saudi League (Primera División), y a alinearlo frente a Serbia.

El actual seleccionador saudí, Giorgos Donis, confirmó esa elección al convocarlo para el Mundial y alinearlo como titular ante Uruguay.