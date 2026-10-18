El Milan sobrevivió a una reacción tardía del Atalanta, después de convertir su ventaja de 3-0 en una victoria sufrida por 3-2, en el duelo que ambos disputaron este domingo en el estadio de San Siro, dentro de la séptima jornada de la Serie A.

El Milan parecía encaminado a un triunfo cómodo tras ponerse por delante con un contundente 3-0, pero el Atalanta reaccionó en los últimos minutos y logró marcar dos goles, encendiendo el partido y poniendo a los locales bajo una enorme presión hasta el pitido final.

Gonzalo Ramos abrió el marcador para el Milan en el minuto 24, de penalti señalado tras la revisión del videoarbitraje, después de que el balón tocara la mano del suplente Obric dentro del área.









Dos minutos antes del final de la primera parte, el francés Adrien Rabiot amplió la ventaja de los rossoneri, después de recibir un pase de Moreira y conseguir liberarse de la vigilancia entre líneas, antes de regatear a un defensor y disparar con su pierna derecha al palo corto, superando al portero Carnesecchi.









En el minuto 58, Mario Gila añadió el tercer gol del Milan, al aprovechar un saque de esquina ejecutado por Luka Modric y asistido por Rabiot, para enviar el balón a la red con facilidad.









Pero el Atalanta se negó a rendirse e inició su remontada en el minuto 66, cuando Zalewski pasó el balón a Gaetano, que sorprendió al portero francés Mike Maignan con un disparo certero y recortó la diferencia a dos goles.









El duelo se encendió en el minuto 81, después de que Krstovic aprovechara un desconcierto en la defensa del Milan, tras un rápido ataque conducido por Raoul Bellanova por la banda derecha, antes de enviar un centro que el delantero remató al fondo de la red, firmando el segundo gol del Atalanta.









A pesar de la presión final y de los intentos del Atalanta por lograr el empate, el Milan se aferró a su ventaja hasta el final y se llevó tres puntos valiosos tras un partido que estuvo a punto de convertirse en una pesadilla para los locales.

Con esta victoria, el Milan elevó su cuenta a 15 puntos y ocupa la cuarta posición en la tabla de la Serie A, mientras que el Atalanta se quedó estancado en 9 puntos, en el décimo lugar.







