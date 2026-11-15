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La selección de Inglaterra logró una emocionante victoria por 3-2 sobre su rival de España, la noche del domingo, en el partido que enfrentó a ambos en el estadio Metropolitano, dentro de las competiciones de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, después de resistir la rebelión ofensiva de los locales en los últimos minutos, pese a terminar el encuentro con diez jugadores.

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Los goles de la selección inglesa fueron obra de Harry Kane en el minuto 45 de penalti, Ezri Konsa en el minuto 53 y Ben White en el minuto 57, mientras que Mikel Oyarzabal marcó el primer gol de España de penalti en el minuto 65 y Nico Williams añadió el segundo en el minuto 75. El partido estuvo marcado por la expulsión de Elliot Anderson en el minuto 64.

Con esta victoria, la selección de Inglaterra elevó su cuenta a 15 puntos y le arrebató el liderato del grupo a España, que posee la misma puntuación, aprovechando su superioridad por diferencia de goles, para terminar la fase de grupos en el primer puesto tras transformar su derrota ante la selección española en el duelo de la primera jornada en una valiosa victoria en el encuentro de vuelta.

La selección inglesa impuso su superioridad desde el inicio del partido y ofreció una actuación sólida bajo la dirección de Thomas Tuchel, después de dominar el desarrollo del juego y lanzar ataques sucesivos sobre la portería del equipo local, mientras que la selección española recibió un golpe temprano en el minuto 21 con la lesión de Marc Pubill, lo que llevó a Pedro Porro a entrar en su lugar.

El dominio inglés continuó durante la primera parte, con más de una ocasión de gol desaprovechada, antes de que Harry Kane obtuviera un penalti en el minuto 45 tras ser derribado por Pau Cubarsí dentro del área, penalti que el capitán de Inglaterra se encargó de ejecutar con éxito para dar a su equipo la ventaja por un gol a cero, enmendando su error en el duelo de ida, cuando falló un penalti durante la derrota de su selección por 3-2 en el estadio de Wembley.

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Al comienzo de la segunda parte, Luis de la Fuente realizó tres cambios de una sola vez, dando entrada a Dean Huijsen, Pedri y Fermín López en lugar de Cubarsí, Fabián Ruiz y Mikel Merino, pero las modificaciones no detuvieron la superioridad inglesa, que mantuvo su presión y logró marcar dos goles consecutivos en cuatro minutos.

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El segundo gol llegó en el minuto 53 por medio de Ezri Konsa, que remató de cabeza a la red, sin marca, un córner ejecutado por Declan Rice, antes de que Ben White añadiera el tercer gol en el minuto 57, después de que la selección inglesa saliera en un rápido contragolpe durante el cual el balón llegó a Jude Bellingham, que se lo cedió a White para que culminara el ataque con éxito.

Pero el duelo dio un vuelco en el minuto 64, después de que Lamine Yamal le robara el balón a Jarell Quansah y se lanzara hacia el área, siendo derribado por Elliot Anderson, que recibió la tarjeta roja, con penalti a favor de España, ejecutado con éxito por Mikel Oyarzabal en el minuto 65, con lo que comenzó la remontada del equipo local y el partido se convirtió en una presión ofensiva continua sobre la portería de Inglaterra.

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La selección española aprovechó la inferioridad numérica y prosiguió sus ataques hasta que el suplente Nico Williams logró marcar el segundo gol en el minuto 75, después de rematar de un solo toque dentro del área un pase de Lamine Yamal, con lo que el marcador se puso 3-2, lo que llevó a Tuchel a reforzar sus líneas defensivas y a realizar cambios para mantener la ventaja, antes de que Inglaterra, con el portero James Trafford al frente, lograra resistir los intentos españoles hasta el pitido final.