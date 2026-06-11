El delantero mexicano Julián Quiñones abrió el marcador en el Mundial 2026 Marcó un magnífico gol ante Sudáfrica en el partido inaugural, inaugurando el marcador de la nueva edición del Mundial con un inicio fuerte y emocionante desde los primeros minutos.

México integra el Grupo A junto a Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica, un sector equilibrado pero exigente.

A los nueve minutos, el portero sudafricano Williams erró un pase que interceptó un defensa; Quionnis lo aprovechó con inteligencia.

Kenyonis robó el balón, avanzó hacia la portería y soltó un potente disparo que batió al portero, encendiendo las gradas y dando a México una ventaja temprana.

Su rapidez mental y física aprovechó el error rival y dio a México un inicio perfecto, elevando la emoción del partido desde el primer minuto.

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Este éxito llega horas después de que lo nombraran mejor jugador de la Liga Roshen 2023 por votación popular, lo que confirma su gran valor actual.

Además, cerró la última Liga Roshen como máximo goleador con 33 tantos, uno más que el inglés Ivan Toney, del Al-Ahly, tras una reñida carrera que se extendió hasta las últimas jornadas.

Es su tercer gol con México en 23 partidos y el primero en Copas del Mundo, un inicio perfecto que lo pone en el foco del torneo.







