La conmoción del Al Ahly frente al Sundowns sudafricano no terminó con el pitido final, después de que la polémica se trasladara del terreno de juego a la sala de prensa, en una escena llamativa cuyo protagonista fue el entrenador del equipo, Marino Pušić, que entró en una acalorada discusión con uno de los periodistas por una pregunta sobre sus decisiones técnicas durante el partido.

El Al Ahly perdió la noche del sábado como visitante ante el Sundowns por dos goles a uno, en el partido que enfrentó a ambos conjuntos, dentro de la Copa Intercontinental.

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El incidente comenzó cuando el periodista preguntó a Pušić por Saleh Abu Al-Shamat, explicando que el jugador debería haber tenido la oportunidad de participar antes de los últimos minutos, antes de que el entrenador respondiera en un tono cortante, diciendo: «Parece que eres seguidor de uno de los jugadores, y tienes razón, pero tu pregunta no tiene lógica, hoy estuvimos bien».

El asunto no se detuvo en esa respuesta, ya que Pušić volvió a observar la reacción del periodista, tras notar su sonrisa durante la discusión, lo que sacó el diálogo del marco tradicional de las ruedas de prensa y lo convirtió en un enfrentamiento directo ante los medios de comunicación presentes en la sala.

El entrenador del Al Ahly le dijo al periodista: «¿Por qué te ríes? ¿Te ríes de tu equipo?», en una escena que llamó la atención, especialmente porque la pregunta llegó pocos minutos después de la derrota del Al Ahly ante el Sundowns por 2-1 y la pérdida de la oportunidad de conquistar el título.

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La dureza de Pušić en la rueda de prensa fue una prolongación de la polémica que rodeó a sus decisiones durante el partido, sobre todo porque la participación de Abu Al-Shamat llegó únicamente en los dos últimos minutos, algo que también provocó el malestar del jugador tras el pitido final, después de que abandonara el terreno de juego enfadado y se quitara la camiseta del Al Ahly en una escena que generó una amplia reacción.

Entre la derrota del Al Ahly ante el Sundowns y la polémica en torno a los cambios, la rueda de prensa tuvo su parte de emoción, tras convertirse una pregunta sobre un jugador que solo participó unos pocos minutos en un llamativo rifirrafe, cuyo titular más destacado fue la pregunta de Pušić al periodista: «¿Por qué te ríes?».



