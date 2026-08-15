El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, siguió los pasos de las leyendas del club, el último de ellos su predecesor francés Karim Benzema, en el primer partido del equipo en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ittihad recibió a su rival, el Al-Khaleej, este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la Liga Roshn.

En el minuto 43 del partido, Youssef En-Nesyri abrió el marcador para el Al-Ittihad, tras convertir un extraordinario centro del lateral derecho Ahmed Al-Julaidan en el fondo de la red con un cabezazo.

El delantero marroquí se distingue por sus destacados cabezazos, algo que faltó en el equipo la temporada pasada con el entrenador portugués Sérgio Conceição, antes de aparecer recientemente junto al alemán Jens Wessing.

En-Nesyri se convirtió en el autor del gol inaugural del Al-Ittihad en la Liga Roshn, siguiendo los pasos de Benzema, actual delantero del Al-Hilal, que marcó el primer gol del equipo la temporada pasada en la competición.

Según la red de estadísticas Opta, el delantero marroquí se convirtió en el cuarto jugador extranjero consecutivo en marcar el gol inaugural del Al-Ittihad en la Liga Roshn, después de su compatriota Abderrazak Hamdallah y del argelino Houssem Aouar, además de Benzema.

Lo curioso es que Benzema también fue quien abrió los goles del Al-Hilal durante la presente temporada, ya que marcó el primer gol de penalti, en la victoria sobre el Al-Faisaly por 4-2, ayer viernes, en el estadio Kingdom Arena.

Cabe recordar que el extremo neerlandés Steven Bergwijn fue quien abrió los goles del Al-Ittihad en la temporada en general, en la victoria sobre el Al-Jazira emiratí por 4-1, el pasado martes, en la repesca clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de Élite.