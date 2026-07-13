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VÍDEO: David James cree que Inglaterra puede ganar el Mundial. Repasa su carrera con los Tres Leones, su etapa en el Liverpool, su admiración por Alisson y más en el podcast «Beast Mode On»

D. James
Liverpool
Inglaterra
Aston Villa
Premier League
Portsmouth
Manchester City
West Ham

Desde sus inicios hasta convertirse en portero titular del Liverpool, representar a Inglaterra y ganar la FA Cup con el Portsmouth, David James repasa sus logros, retos y aprendizajes en el último episodio del podcast «Beast Mode On».

Haz clic en el botón de reproducción de arriba para ver el episodio completo ⬆️

El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, donde puedes ver y escuchar todos los episodios gratis.

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