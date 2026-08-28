El Al Nassr mantuvo su arranque perfecto en la Roshn Saudi League, tras remontar su desventaja ante el Al Taawoun para imponerse por 2-1, la noche del viernes, en el marco de la cuarta jornada de la competición, logrando así su cuarta victoria consecutiva y confirmando su liderato en la tabla de clasificación.

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El partido resultó más complicado para el Al Nassr de lo que sugería su fuerte comienzo esta temporada, ya que el Al Taawoun sorprendió al líder con un gol temprano, antes de que el conjunto blanco lograra volver al encuentro y terminar el partido a su favor, aprovechando la experiencia de sus jugadores y su capacidad para gestionar los detalles decisivos.

El Al Taawoun abrió el marcador en el minuto 11 por medio de Bassam Al Hariji, que dio a su equipo una ventaja temprana y puso al Al Nassr bajo presión, mientras los locales intentaban ordenar sus filas y buscar la respuesta antes del final de la primera parte.

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Pero el Al Nassr continuó sus intentos hasta lograr el empate en el quinto minuto del tiempo añadido de la primera parte, por medio del portugués Samu Costa, el nuevo fichaje del equipo, que ejecutó un disparo magnífico que el portero del Al Taawoun no pudo atajar, alojando el balón en la red y devolviendo el partido al punto de partida.

Con el inicio de la segunda parte, Cristiano Ronaldo volvió a poner su sello en el momento oportuno, tras marcar el segundo gol del Al Nassr en el minuto 50, aprovechando un disparo de su compañero Mohamed Simakan, y desviándolo con un toque inteligente al interior de la portería, dando al conjunto blanco la ventaja y dándole la vuelta al marcador del partido.

El Al Taawoun intentó volver al encuentro durante los minutos restantes, mientras el Al Nassr buscaba asegurar su ventaja y conservar los tres puntos, y logró gestionar los intentos de su rival hasta que el árbitro pitó el final, decretando la victoria del equipo visitante.

Con esta victoria, el Al Nassr elevó su cuenta a 12 puntos de cuatro partidos, logrando el pleno y manteniendo su liderato en solitario de la Roshn Saudi League, en un inicio perfecto que confirma la ambición del conjunto blanco de competir con fuerza por el título esta temporada. En cuanto al Al Taawoun, salió del partido tras ofrecer una fuerte resistencia, pero fracasó en conservar su ventaja y pagó la factura de las ocasiones que no aprovechó durante el encuentro.