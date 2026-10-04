El avión privado de Cristiano Ronaldo ya ha despegado con destino a la capital saudí, Riad, tras la salida del capitán de la selección portuguesa de la concentración de su país, en un giro que ha generado numerosos interrogantes antes del duelo ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

Ronaldo había abandonado enfadado la concentración de la selección portuguesa, y afirmó a través de sus cuentas en las redes sociales que su decisión llegó tras la rueda de prensa del entrenador Jorge Jesus, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La estrella de Portugal subrayó que espera el momento adecuado para aclarar los hechos ante el público portugués y explicar las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de la selección, sin revelar más detalles por el momento.

Se espera que el internacional portugués llegue a la capital saudí justo antes del inicio del partido entre Portugal y Noruega, previsto para la noche de hoy, domingo, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El duelo ante Noruega será el segundo partido que dispute la selección portuguesa desde la salida de Ronaldo de la concentración, después de que el equipo lograra vencer a Dinamarca por 4-2 el pasado jueves.