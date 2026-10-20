El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, sorprendió a la afición de su equipo al fallar un penalti de una forma poco habitual, durante el encuentro ante el Neom, la tarde del martes, en el marco de la décima jornada de la Roshn Saudi League, en una jugada emocionante que vivieron los últimos segundos de la primera parte.

El portugués João Félix consiguió un penalti a favor del Al Nassr, por lo que Ronaldo se adelantó para ejecutarlo en medio de una gran expectación de la afición, pero lanzó un potente disparo que se fue fuera del campo, en una escena impactante que contradijo las previsiones de los seguidores del equipo, acostumbrados a la precisión de su capitán en la ejecución de los lanzamientos decisivos.

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El fallo del penalti provocó un notable silencio en las gradas del Al Nassr, después de que el aliento decayera de forma llamativa tras el disparo, pese al entusiasmo que mostró la afición durante los primeros 45 minutos, convirtiendo el momento en el que los seguidores esperaban el gol de la ventaja en una decepción inesperada.

Este es el cuarto penalti que Ronaldo falla con la camiseta del Al Nassr en la Roshn Saudi League, de un total de 31 que ha ejecutado en la competición, lo que pone de relieve una jugada excepcional en la trayectoria de la estrella portuguesa con el equipo.

Las miradas siguen puestas en Ronaldo de cara a la segunda parte, para saber si el capitán del Al Nassr logrará superar el golpe del penalti fallado y volver al primer plano, en un encuentro en el que el equipo busca sumar los tres puntos y continuar su camino en la pelea por el título de la Roshn Saudi League.







