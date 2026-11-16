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Cristiano Ronaldo, excapitán de la selección de Portugal, ha desatado la polémica tras la abultada derrota que sufrió su selección en casa ante Dinamarca (4-1) en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparece haciendo un gesto con cuatro dedos, acompañado del mensaje: «¿Ya has encontrado la solución?». La publicación abrió la puerta a las especulaciones sobre el mensaje que quería transmitir y sobre si se trataba de una respuesta indirecta a los recientes acontecimientos que pusieron fin a su trayectoria internacional.

La aparición de Ronaldo en su perfil personal llegó pocos días después de anunciar su retirada de la selección y, antes de eso, de su desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus, que contribuyó a que la relación entre ambos llegara a un callejón sin salida. Así terminó la etapa del astro portugués con su selección, tras una carrera histórica de más de dos décadas.

El gesto de los cuatro dedos avivó aún más la polémica, sobre todo porque llegó después de la contundente derrota de Portugal ante Dinamarca en el partido disputado el pasado sábado, el primero de la selección desde que Ronaldo anunció su retirada internacional. Por ello, el momento elegido para publicar el vídeo ha generado dudas sobre su posible relación con el abultado resultado.

La derrota ante Dinamarca no fue un simple tropiezo para la selección portuguesa, ya que se produjo en una noche de homenaje a Ronaldo: los jugadores saltaron al campo antes del inicio del partido con camisetas con su nombre y su dorsal 7, y la afición también quiso saludar a su excapitán. Sin embargo, la velada acabó convirtiéndose en una noche amarga tras encajar cuatro goles.

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El resultado reabrió el debate sobre la ausencia de Ronaldo y su influencia en la selección portuguesa , sobre todo porque el partido llegó tras un periodo de tensión entre él y Jesus, que asumió el banquillo de Portugal después de haber coincidido con el veterano astro en el Al Nassr saudí, antes de que sus diferencias se intensificaran durante la última etapa del jugador en la selección.

Las declaraciones de Jesus tras la derrota no hicieron más que aumentar la polémica. Preguntado por si la selección había echado de menos a Ronaldo, el técnico portugués respondió de una forma que llamó la atención, al preguntarse qué se podía echar de menos si el jugador no estaba con la selección y había tomado la decisión de marcharse, una postura que volvió a poner el foco en la naturaleza de la relación entre ambos.

La incógnita sigue siendo si el gesto de los cuatro dedos y el enigmático mensaje de Ronaldo guardan alguna relación con la derrota ante Dinamarca o si se trata simplemente de un vídeo publicado por el astro portugués sin vínculo directo con lo ocurrido con su selección, sobre todo porque no aclaró el significado del vídeo ni dirigió un mensaje explícito a nadie.