Vídeo: Costa de Marfil avanza hacia la clasificación mundialista... ¡y le aguarda un partido de infarto!

Costa de Marfil venció 2-0 a Curazao y avanzó segunda del Grupo 5, por detrás de Alemania, líder por diferencia de goles.

El primer gol fue histórico y el segundo enloqueció a la grada: los «Elefantes» escribieron un nuevo capítulo en su Mundial y frenaron las ilusiones de Curazao, recordando que la experiencia cuenta cuando la presión crece.

Además, Franck Kessié igualó el récord de Didier Drogba al jugar su partido 105 con los “Elefantes”.

En dieciseisavos, Costa de Marfil se medirá al segundo del Grupo 9 (Francia o Noruega).

Primera parte: el dominio de los Elefantes pone en apuros a Curazao

El encuentro comenzó con dominio marfileño. En el minuto 7, Nicolas Pépé abrió el marcador con un potente disparo izquierdo desde cerca, tras asistencia precisa de Yann Diomandé. el más rápido de la historia de Costa de Marfil en un Mundial.

Con 19 años y 7 meses, Diomandi se convirtió en el jugador africano más joven en dar una asistencia en un Mundial en 30 años. tras su pase decisivo, sumándose así a una lista histórica en la que no figuraba ningún nombre africano desde el Mundial de 1994, cuando los cameruneses Rigobert Song, de 17 años y 11 meses, y Marc-Vivien Foé, de 19 años y un mes, marcaron dos goles ante Suecia el 20 de junio de 1994.

Pépé, con 31 años y 27 días, es el segundo anotador más veterano de Costa de Marfil en Mundiales, solo por detrás de Drogba (32 años y 3 meses).

Los marfileños siguieron presionando: en el 10, Diallo lanzó un zurdazo desde fuera del área que rozó el poste izquierdo.

Curaçao respondió con un disparo de Jorien Garry desde fuera del área en el 14’, que se marchó fuera.

Diallo repitió intento en el 23, igualmente desviado. Las Águilas dominaron el centro del campo con Frank Kessié.

La ocasión más peligrosa de Curazao llegó en el 44, cuando Leonardo Bacuna, tras pase de Sheryl Florence, disparó desde dentro del área por la izquierda y el balón rozó el poste izquierdo.

En el 45+1, Kessié, tras un buen pase de cabeza de Pépé, remató desde un ángulo difícil y falló.

Así terminó el primer tiempo: 1-0 para los marfileños, dueños del balón y de las ocasiones.

Segunda parte: Pépé amplía la ventaja y sentencia la clasificación

En la reanudación, el seleccionador Christ Inao reemplazó a Amad Diallo por Olay para potenciar la ofensiva.

El ritmo no bajó: los marfileños buscaron ampliar la ventaja, pero en el 46 Pépé quedó en fuera de juego tras un pase de Guilla Doué.

En el 53, Kessié disparó con la izquierda desde el área, pero la defensa lo bloqueó.

Curazao respondió con un disparo de Sheryl Florence desde fuera del área en el 55’, pero el balón se marchó alto.

Las Águilas mantuvieron el dominio en busca del segundo tanto.

En el 64, Pépé marcó su segundo gol: recibió un pase de Sangaré, entró por la derecha y remató con la izquierda al ángulo, sentenciando el 2-0.

Con ese gol, Nicolás Pépé se convirtió en el segundo jugador de Costa de Marfil en marcar dos tantos en un Mundial, después de Arona Dindan, quien lo logró ante Serbia el 21 de junio de 2006.

En la primera parte ambos equipos crearon ocasiones. Curaçao casi recortó distancias en el 74’ con un disparo de Tahith Chong desde la derecha que el portero marfileño detuvo con acierto.

Al final del segundo tiempo, Costa de Marfil mantuvo la ventaja de 2-0 gracias a su juego sólido y ordenado.

