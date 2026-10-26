Vídeo: ¿conoce al ganador? El gesto de Mbappé aumenta la polémica sobre las filtraciones del Balón de Oro

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, respondió de forma llamativa a una pregunta sobre su posible triunfo en el Balón de Oro 2026, en la gala que se celebrará esta noche en Londres.

Un vídeo difundido por la plataforma DAZN se hizo viral en las redes sociales tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona (2-1).

En él aparece el delantero del Real Madrid hablando con el humorista Redouane Bougheraba, quien le pregunta: "¿Vas a ganar mañana?", a lo que el francés respondió con un gesto que la afición interpretó como una confirmación de su victoria.

Tras marcar dos goles en el Clásico, Mbappé se ha convertido en el centro de las especulaciones a pocas horas de la gala de entrega de premios.

La intriga sigue vigente a pesar del análisis de numerosos indicios antes de la gala del Balón de Oro en Londres.

El regreso del Real Madrid a la gala de premios, tras boicotearla en 2024, y la presencia de varios de los candidatos con más opciones son factores que avivan los debates sin llegar a ninguna conclusión definitiva.

Harry Kane se apoya en sus estadísticas con el Bayern Múnich, mientras que Lamine Yamal refuerza sus opciones con su rendimiento en el Barcelona y la selección española.

Y lo más importante, Pascal Ferré, expresidente del Balón de Oro, recordó a los oyentes de la radio RMC que a los candidatos ya no se les comunica el resultado de antemano: "Desde 2024, ya no se informa a los ganadores de su destino antes de la gala, y todos están en la misma situación. Cuando llegan a la sala de la gala en Londres, ninguno de ellos podrá alzar los brazos en señal de triunfo ante los demás, porque no conocen el resultado".







