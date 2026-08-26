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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: con una asistencia de Sabitzer, Abu Al Shamat adelanta al Al-Ahly ante el Auckland

Al Ahli vs Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
S. Abu Al-Shamat
Arabia Saudita
Nueva Zelanda

El partido en la Copa Intercontinental de Clubes

Saleh Abu Al-Shamat adelantó a su equipo, el Al-Ahli saudí, ante su invitado, el Auckland neozelandés, en el marco de la Copa Intercontinental de Clubes 2026.

El gol llegó en el minuto 63, tras una arrancada fulgurante de Eduard Spertsyan por la banda derecha, quien alcanzó los límites del área y sirvió un balón preciso a Abu Al-Shamat, que lo mandó con maestría al fondo de la red en su primer contacto en el partido.

El estadio Al-Inmaa, feudo del Al-Ahli, en la ciudad de Yeda, en el Reino de Arabia Saudita, acoge el partido entre el Al-Ahli y el Auckland, en el marco de la primera jornada de la Copa Intercontinental de Clubes.

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El ganador se citará con el Mamelodi Sundowns sudafricano en la próxima fase, dentro de la competición de la Copa Intercontinental que enfrenta a los campeones de Asia, África y Oceanía.



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