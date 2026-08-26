Saleh Abu Al-Shamat adelantó a su equipo, el Al-Ahli saudí, ante su invitado, el Auckland neozelandés, en el marco de la Copa Intercontinental de Clubes 2026.

El gol llegó en el minuto 63, tras una arrancada fulgurante de Eduard Spertsyan por la banda derecha, quien alcanzó los límites del área y sirvió un balón preciso a Abu Al-Shamat, que lo mandó con maestría al fondo de la red en su primer contacto en el partido.

El estadio Al-Inmaa, feudo del Al-Ahli, en la ciudad de Yeda, en el Reino de Arabia Saudita, acoge el partido entre el Al-Ahli y el Auckland, en el marco de la primera jornada de la Copa Intercontinental de Clubes.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

El ganador se citará con el Mamelodi Sundowns sudafricano en la próxima fase, dentro de la competición de la Copa Intercontinental que enfrenta a los campeones de Asia, África y Oceanía.







