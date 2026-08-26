Saleh Abu Al-Shamat guio al Al-Ahli saudí hacia la segunda ronda de la Copa Intercontinental de Clubes 2026, tras su difícil victoria ante su invitado, el neozelandés Auckland, por un gol a cero, en el encuentro que los reunió en el estadio Al-Inma, dentro de la primera ronda del torneo mundial.

Saleh Abu Al-Shamat anotó el único gol en el minuto 63, tras una arrancada fulgurante de Eduard Spertsyan por la banda derecha, quien llegó hasta los límites del área y envió un pase magnífico a Abu Al-Shamat, que lo definió con maestría dentro de la portería, en su primer toque en el partido.

El Al-Ahli se citó con el sudafricano Sundowns el 19 de septiembre, en la segunda ronda, en la Copa de los tres continentes: Asia, África y Oceanía.

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El partido estuvo carente de ocasiones reales, salvo algunos intentos del Al-Ahli, ya que el Auckland blindó su defensa en la primera mitad, que fue inferior a la segunda en cuanto al nivel de ambos equipos.

En la segunda mitad, el rendimiento del Al-Ahli mejoró y logró marcar el único gol, desperdiciando varios intentos después.









La tarea se volvió sencilla tras la expulsión de Sam Cosgrove, jugador del Auckland, en el minuto 89 con tarjeta roja directa después de una entrada violenta sobre un jugador del Al-Ahli.

Los minutos siguientes transcurrieron sin novedad, ya que el Al-Ahli dominó el balón, mientras el Auckland intentó tímidamente generar peligro con la esperanza de empatar, sin éxito, para terminar el enfrentamiento con la victoria del equipo saudí.

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