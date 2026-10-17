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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Vídeo: con un fallo insólito, Al-Diriyah devuelve a Núñez a sus tristes recuerdos del Liverpool

Darwin Núñez
Al Diriyah vs Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
1ª División
Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Uruguay
Arabia Saudita
Inglaterra

Un golpe para el delantero uruguayo

El uruguayo Darwin Núñez, delantero del Diriyah saudí, revivió los recuerdos tristes de su etapa en el Liverpool con un fallo poco habitual en el duelo ante Al Taawoun en la Roshn Saudi League.

El Diriyah empató 1-1 con Al Taawoun en el partido que disputaron este sábado en el estadio Al Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la novena jornada de la Roshn League.

Cuando el marcador señalaba el empate a uno, el Diriyah dispuso de un penalti que Núñez ejecutó él mismo, pero lo envió al palo derecho de la portería de Al Taawoun.

Según el portal "Transfermarkt", esta es apenas la segunda vez que Núñez falla un penalti a lo largo de su carrera, después de haber convertido 14 anteriores.

El único penalti que el delantero uruguayo había errado fue con el Liverpool, durante la victoria por 4-1 ante el Chelsea, el 31 de enero de 2024, en la Premier League.

Desde entonces, Núñez no había ejecutado ningún penalti con el Liverpool ni con su anterior equipo, Al Hilal, antes de marcar uno con el Diriyah contra Al Fateh en la Roshn League y otro con Uruguay frente a India en un partido amistoso.

En términos generales, los 14 penaltis que Darwin Núñez había anotado anteriormente se reparten en 5 con el Almería, 6 con el Benfica y uno con cada uno de los siguientes: Liverpool, Diriyah y Uruguay.

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