Compartir Sigue a GOAL en Google

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, se ha convertido en el máximo goleador histórico del conjunto de la capital en los Clásicos ante su eterno rival, el Al Ahli, gracias a su primer gol desde que se retiró del fútbol internacional.

Anuncios

El Al Nassr visitó este viernes a su eterno rival, el Al Ahli, en el estadio Alinma de Yeda , en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador para el Al Nassr en el minuto 14 de partido, tras un error fatal del centrocampista francés del Al Ahli Valentin Atangana.

El otro portugués del equipo, el centrocampista Samu Costa, presionó a Atangana en el centro del campo y le robó el balón, que acabó llegando a Ronaldo, quien remató de primeras para batir al portero senegalés del Al Ahli, Édouard Mendy.

Fue el primer gol del astro portugués desde que se retiró del fútbol internacional, el jueves 5 de noviembre, ya que no había disputado ningún partido desde entonces.

Anuncios Anuncios

El Al Nassr debía haberse enfrentado al Al Hazm entre el 5 y el 7 de noviembre en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraida, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

Related Topics

Sin embargo, la Liga Roshn decidió aplazar los partidos de esa jornada, coincidiendo con el aplazamiento de la Copa Asiática 2027 de enero a diciembre del próximo año, con el fin de que los equipos pudieran disputar los encuentros sin presión, al disponer de margen de tiempo suficiente.

Tras haberse perdido el último parón internacional, Ronaldo volvió a la competición por la puerta grande del Clásico y marcó el primer gol cuando apenas se habían cumplido 14 minutos.

Anuncios

Con este tanto, Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico del Al Nassr en los Clásicos ante el Al Ahli en la Liga Profesional Saudí Roshn, según reveló la plataforma estadística Opta.

Ronaldo llegó así a su quinto gol en los Clásicos ante el Al Ahli en la Liga Roshn, igualando a Mohammad Al-Sahlawi y al brasileño Anderson Talisca, ambas exestrellas del Al Nassr.

Anuncios

Al astro portugués le faltan 6 goles para alcanzar el trono histórico de los Clásicos, que ocupa el sirio Omar Al Somah, exdelantero del Al Ahli, autor de 11 goles ante el Al Nassr en la Liga Profesional.

Por otra parte, el astro de Madeira elevó a 9 su cuenta goleadora en la presente temporada de la Liga Roshn Saudí, con lo que se queda en solitario en la segunda posición de la tabla de goleadores, a 4 tantos del delantero inglés del Al Ahli Ivan Toney.

Anuncios

Además, Ronaldo siguió avanzando hacia el gol número 1000 de su carrera, ya que el que marcó al Al Ahli fue el 986, por lo que se queda a solo 14 tantos de alcanzar esa cifra histórica sin precedentes.

Cabe recordar que Ronaldo había disputado 12 partidos con el Al Nassr en todas las competiciones antes del Clásico ante su eterno rival, el Al Ahli, en los que logró marcar 9 goles, sin dar ninguna asistencia.