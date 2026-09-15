El regreso del Al-Nassr saudí a la Liga de Campeones de Élite de Asia no fue como habían soñado Cristiano Ronaldo y sus compañeros, después de que la visita del conjunto merengue al estadio Hazza bin Zayed se convirtiera en una noche dura, de la que el equipo emiratí salió con una amplia victoria (4-0) que confirmó su capacidad para medirse a uno de los clubes más destacados del continente.

El Al-Nassr entró en el partido en busca de un inicio fuerte en el torneo continental, sobre todo después de haber regresado a la participación en la Liga de Campeones de Élite de Asia tras su presencia la temporada pasada en la Liga de Campeones de Asia 2, pero los cálculos cambiaron rápidamente ante un Al-Ain que supo aprovechar cada error y golpear de forma letal a su rival.

La familia Rahimi golpea al Al-Nassr con un triplete

El Al-Ain solo necesitó 25 minutos para abrir el marcador por medio de Hussein Rahimi, quien aprovechó un error catastrófico de Saad Al-Nasser, después de que el lateral izquierdo pasara el balón de forma equivocada pese a disponer de tiempo y espacio, para que el jugador del Al-Ain se lanzara sobre él y lo definiera entre las piernas de Nawaf Al-Aqidi dentro de la portería.

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El Al-Nassr no encontró soluciones para frenar los movimientos de los jugadores del Al-Ain, y los locales continuaron presionando y aprovechando los espacios a espaldas de la defensa merengue, hasta que Hussein Rahimi volvió a aparecer en el minuto 63 para añadir el segundo gol, beneficiándose de un movimiento perfecto y de una nueva brecha en la línea defensiva del Al-Nassr.

La noche de la familia Rahimi no se completó sino con la aparición de Soufiane, que marcó el tercer gol del Al-Ain en el minuto 72, convirtiendo así a los dos hermanos marroquíes en los autores de los tres primeros goles en la portería del Al-Nassr, en medio de un evidente derrumbe defensivo y de la incapacidad de los jugadores merengues para lidiar con los movimientos de los locales.

Giacomarks pone el punto final y Khaled Eisa brilla

Y en el momento en que el Al-Nassr intentaba buscar cualquier oportunidad para volver al partido, el Al-Ain se mostró más peligroso y organizado, mientras que los intentos del equipo saudí chocaron con el brillo de Khaled Eisa, portero local, que atajó numerosas ocasiones y privó al Al-Nassr de recortar la diferencia.

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Y en el minuto 85, el Al-Ain asestó el golpe final, después de que Giacomarks marcara el cuarto gol tras un pase de Rahimi, completando así el conjunto emiratí una noche excepcional a costa del Al-Nassr, que se mostró incapaz de generar el peligro necesario tanto en defensa como en ataque.

De este modo, el Al-Ain arruinó el regreso de Cristiano Ronaldo y sus compañeros a la Liga de Campeones de Élite de Asia, después de que el Al-Nassr hubiera participado la temporada pasada en la Liga de Campeones de Asia 2, comenzando su andadura en el torneo más fuerte a nivel continental con una pesada caída por un contundente 4-0 en el estadio Hazza bin Zayed, en una noche en la que el Al-Ain impuso su ley de principio a fin.