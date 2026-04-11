Vídeo: Con Salah al frente, el Liverpool reaviva sus esperanzas europeas al imponerse al Fulham

Mohamed Salah guió al Liverpool a un 2-0 sobre el Fulham en Anfield, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, los Reds alcanzan 52 puntos y se ubican quintos, en zona de Champions, mientras que el Fulham se queda undécimo con 44.

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El Liverpool abrió el marcador con un tanto del joven inglés Rio Nguemoh en el minuto 36.

Solo cuatro minutos después, el «Faraón» egipcio amplió la ventaja de los Reds con un magnífico disparo de primera, al segundo palo de la portería visitante.

Al ser sustituido en el 90, Salah recibió una ovación cerrada de la afición.

El martes, en Anfield, el Liverpool buscará remontar la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, que ganó 2-0 en la ida.



