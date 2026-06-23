Vídeo: Con Ronaldo al frente, Portugal logra un hito histórico en el Mundial

La selección de Portugal batió un récord en la Copa del Mundo al ir 3-0 arriba al descanso del partido del martes contra Uzbekistán, en la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.

Tras el empate inaugural 1-1 ante la República Democrática del Congo, la selección lusa había recibido duras críticas.

Esta vez, «El Don» estrenó su cuenta goleadora en la Copa, que organizan Estados Unidos, Canadá y México, con dos tantos, y Nuno Mendes añadió el tercero, dejando el 3-0 al descanso.

Según Stats Foot, es la primera vez que Portugal gana 3-0 al descanso en un Mundial.

El primer tanto de Ronaldo llegó en el minuto 6, con un remate de primera tras un centro de João Cancelo.

En el 17’, Nuno Mendes marcó el segundo de Portugal en una jugada a balón parado, antes de que el árbitro anulara un gol a Uzbekistán por falta sobre Cancelo.

En el 39, Ronaldo aprovechó un mano a mano y firmó el tercero, convirtiéndose en el primer futbolista que marca en seis Mundiales.

Con 41 años, ya había marcado en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

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