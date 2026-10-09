La afición del Al-Nassr se volcó en apoyar a su estrella Cristiano Ronaldo en su crisis con el exentrenador de su equipo, Jorge Jesús, actual seleccionador de Portugal.

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección portuguesa en Dinamarca la semana pasada, después de acusar a Jesús de incumplir su promesa en dos ocasiones, según un comunicado publicado a través de sus cuentas oficiales el pasado martes.

La estrella portuguesa regresó al Al-Nassr para disputar con el equipo el derbi de Riad ante el Al-Diriyah, este viernes, en el estadio Al-Awwal Park, en la octava jornada de la Liga Roshn saudí.

El periodista saudí Ali Al-Anzi reveló, antes del partido, la forma en la que la afición del Al-Nassr apoyaría a Ronaldo en las gradas del estadio Al-Awwal Park.

La afición del Al-Nassr colocó en cada asiento de las gradas una letra del lema favorito de Cristiano Ronaldo, «CR7», y en cada letra imágenes de la estrella portuguesa con las camisetas de los clubes en los que ha jugado, así como la de su selección nacional.

La afición del Al-Nassr se empeñó en dar ese paso para apoyar al capitán del primer equipo, pese a que ello iba en contra del exentrenador del equipo, quien lo condujo al título de la Liga saudí la pasada temporada.

Cabe recordar que el Al-Nassr afronta el partido ante el Al-Diriyah ocupando la cuarta posición en la tabla de clasificación de la Liga saudí, a 3 puntos del Al-Qadsiah, líder, aunque el Al-Nassr ha disputado un partido menos.