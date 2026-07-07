Egipto sorprendió al vencer 1-0 a Argentina en los octavos del Mundial 2026.
El gol de los «Faraones» llegó en el 15’, tras un centro de Marwan Attia que Yasser Ibrahim remató de cabeza al ángulo derecho.
Según Stats Foot, es la primera vez que Argentina pierde un Mundial desde el 22 de noviembre de 2022, cuando Arabia Saudí se adelantó en Catar (2-1).
Además, es la primera vez que Argentina se ve por detrás en una eliminatoria mundialista desde los octavos de Rusia 2018, cuando Francia se adelantó.
Egipto busca mantener la ventaja ante el campeón y alcanzar por primera vez los cuartos de final.