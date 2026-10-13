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Un bonito gesto de los jugadores del Al Zamalek

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Los jugadores del Al Hilal quisieron alzar la bandera del Reino de Arabia Saudí tras su partido contra el Al Sadd catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Hilal venció a su anfitrión, el Al Sadd, por 2-0 en el encuentro que ambos disputaron este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital catarí, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El diario saudí "Al Yaum" publicó un vídeo desde el estadio del partido tras su conclusión, en el que se vio a todos los jugadores del Al Hilal portando la bandera del Reino de Arabia Saudí, antes de posar con ella para una fotografía ante la afición.

Fue una imagen destacada, con la presencia de la mayoría de los futbolistas del equipo, incluidos los jugadores extranjeros que disputaron el partido ante el Al Sadd.

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Esta escena llega en medio de los recientes acontecimientos que ha vivido el Reino de Arabia Saudí durante las últimas horas, los cuales han llevado a muchos jugadores a expresar su apoyo y respaldo.

El más destacado de quienes lo hicieron fue la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, después del triunfo por 3-1 ante el Navbahor uzbeko, este lunes, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al Hilal a 6 puntos, con los que ocupa la tercera posición del grupo del Oeste en el torneo asiático, por diferencia de goles detrás del Al Ain emiratí y del Esteghlal de Teherán iraní.