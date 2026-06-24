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Vídeo: Con Marruecos a la cabeza, Rabah Madjer elige las tres mejores selecciones árabes del Mundial

R. Madjer
Egipto vs Irán
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Marruecos vs Haití
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La leyenda de Argelia habla antes del inicio de la tercera jornada de la fase de grupos

Rabah Madjer, leyenda del fútbol argelino, elogió a las selecciones de Egipto, Marruecos y Argelia, a las que considera las mejores del mundo árabe en la fase final del Mundial 2026.

Tras las dos primeras jornadas del Mundial, en el que participan 48 selecciones —8 de ellas árabes—, el exfutbolista destacó el nivel de estos equipos.

En declaraciones al programa «Nadina» de «MBC 1», afirmó: «Marruecos está haciendo un buen trabajo, al igual que Argelia, que se repuso de la derrota ante Argentina para vencer a Jordania y mostrar su nivel para avanzar a la siguiente ronda».

Añadió que Túnez, pese a su calidad, cayó 5-1 ante Suecia y antes ante Bélgica en amistoso, lo que le parece sorprendente.

Y añadió: «Egipto también hizo un gran partido ante Nueva Zelanda; nunca la había visto tan decidida, sobre todo en la segunda parte, en la que jugó de forma sólida y no se rindió pese a la calidad del rival».

Egipto lidera su grupo con 4 puntos, dos más que Bélgica e Irán; Marruecos comparte el liderato con Brasil y Argelia es segunda junto a Austria, por detrás de Argentina.

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