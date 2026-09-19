Vídeo: con la participación de Marmoush, el Tottenham rompe su maleficio y cae por tres goles

El Tottenham Hotspur prolongó sus decepcionantes resultados en la Premier League, después de sufrir una nueva derrota en su estadio ante el Aston Villa por 3-2, este sábado, en el marco de la quinta jornada de la competición, con lo que el conjunto londinense sigue buscando su primera victoria de la temporada.

El Tottenham, dirigido por su entrenador italiano Roberto De Zerbi, encajó su tercera derrota en la Premier League, frente a dos empates, en un partido en el que el egipcio Omar Marmoush fue titular, mientras que el Aston Villa logró su primer triunfo en la competición.

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El Tottenham afrontó el encuentro en busca de enderezar su rumbo, después de no haber conseguido ninguna victoria durante las cuatro primeras jornadas. El equipo comenzó su camino con derrotas ante el Brentford y el Newcastle en las dos primeras jornadas, antes de empatar sin goles con el Nottingham Forest y el Everton.

El sufrimiento del equipo no se limitó a la liga, ya que se despidió de la Copa de la Liga inglesa tras su derrota ante el Liverpool por 3-1, lo que aumentó la presión sobre De Zerbi y sus jugadores.

Una lesión que agrava los problemas y el Aston Villa golpea

El Tottenham recibió un golpe temprano durante el enfrentamiento ante el Aston Villa, después de que el español Pedro Porro, lateral derecho del equipo, sufriera una lesión en el minuto 17, cayendo sobre el césped en medio de una rápida intervención del cuerpo médico.

El cuerpo médico intentó comprobar el estado del jugador y ayudarlo a completar el partido, pero Porro no pudo continuar el encuentro, lo que obligó a De Zerbi a realizar un cambio forzoso tras un solo minuto.

El técnico italiano dio entrada a Archie Gray en lugar de Pedro Porro en el minuto 18, en lo que fue el primer cambio forzoso del Tottenham durante el partido.

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El sufrimiento de los locales no se detuvo en la lesión de Porro, ya que el equipo recibió un nuevo golpe en el tiempo añadido de la primera parte, cuando el Aston Villa logró marcar el gol de la ventaja.

El gol llegó en el minuto 45+4 tras un error compartido de la defensa y el portero del Tottenham, después de que Boubacar Kamara enviara un centro al interior del área, que Youri Manzambi remató con un potente disparo que se alojó en la red.

Un gol anulado y luego un segundo golpe

El Tottenham intentó volver al partido al inicio de la segunda parte, y el suplente Mohammed Kudus logró marcar el gol del empate en el minuto 60, pero la alegría de los locales no se completó, después de que interviniera la tecnología del videoarbitraje "VAR" y anulara el gol por fuera de juego de Robertson.

En el minuto 67, el Aston Villa logró ampliar su ventaja, después de que el balón llegara a Jackson tras un pase de Youri Manzambi, quien consiguió regatear al defensa del Tottenham y ejecutar un disparo que no fue potente, pero que engañó al portero local y acabó dentro de la red.

El Tottenham continuó con sus intentos de recortar la diferencia, pero el Aston Villa asestó un nuevo golpe en el minuto 79, después de que Emiliano Buendía marcara un gol magnífico con un disparo de misil.

El gol llegó tras un ataque rápido y varios pases de los jugadores del Aston Villa, antes de que el balón llegara a John McGinn, quien lo pasó raso a Buendía, para que este último lo rematara con fuerza dentro de la red.

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El Tottenham rompe su sequía goleadora

En el minuto 86, el Tottenham logró por fin marcar su primer gol en la Premier League esta temporada, tras una sequía que se prolongó durante 446 minutos, por medio de Conor Gallagher, quien aprovechó un centro raso de su compañero Mohammed Kudus y alojó el balón en la red, poniendo fin a la sequía goleadora del equipo.

En el minuto octavo del tiempo añadido, el Tottenham consiguió marcar el segundo gol por medio del defensa neerlandés Jan Paul van Hecke, pero no fue suficiente para salvar al equipo de la derrota.

Con este resultado, el Tottenham se quedó estancado con dos puntos y ocupa el decimoctavo puesto en la tabla de clasificación de la Premier League, mientras que el Aston Villa elevó su cuenta a 4 puntos en el decimoquinto puesto, después de lograr su primera victoria en la competición esta temporada.

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